Saiba quais são as cidades mais seguras do mundo para morar

A Economist Intelligence Unit, instituição independente de pesquisa e análise ligada à revista britânica “The Economist”, que elabora anualmente um ranking das cidades mais seguras para se viver, revelou suas escolhidas para o ano de 2016.

O instituto analisou 40 indicadores divididos em quatro fatores diferentes para eleger e classificar as cidades mais seguras: segurança digital, da saúde, da infraestrutura e pessoal. Quanto mais perto de 100 pontos, mais segura é a cidade. Conheça as eleitas deste ano:

1. Tóquio (85,63 pontos)

A cidade mais populosa do mundo é também a mais segura. Com uma população de 38 milhões, Tóquio é cara para se morar, mas, em contrapartida, é a mais segura do mundo.

2. Singapura (84,61 pontos)

A cidade-estado de Singapura se destaca quando o assunto é segurança pessoal e ambiente de negócios.

3. Osaka (82,36 pontos)

Enquanto a cidade japonesa de Osaka é altamente qualificada para segurança pessoal, ela fica aquém quando o assunto é segurança cibernética.

4. Estocolmo (80,02 pontos)

A capital sueca é a única cidade europeia a aparecer entre as dez principais para a segurança cibernética.

5. Amsterdam (79,19 pontos)

A cidade holandesa é uma das menores a estarem no topo do ranking. Amsterdam tem uma população de cerca de 800 mil pessoas.

6. Sidney (78,91 pontos)

A cidade mais populosa da Austrália é a sexta mais segura do mundo, impulsionada por uma alta pontuação na categoria segurança da infraestrutura. Quando o assunto é transporte seguro, Sidney garantiu o terceiro lugar.

7. Zurique (78,84 pontos)

A cidade suíça ocupa o primeiro lugar em termos de infraestrutura e segurança sanitária, aumentando sua colocação no quadro geral de segurança.

8. Toronto (78,81 pontos)

Toronto é a melhor cidade do mundo para se viver quando cinco rankings, incluindo o custo de vida e o ambiente de negócios, são levados em consideração.

9. Melbourne (78,67 pontos)

A cidade australiana de Melbourne é um dos melhores lugares do mundo quando o assunto é segurança da infraestrutura, com o número de acidentes rodoviários e ferroviários cada vez menores.

10. Nova York (78,06 pontos)

A capital financeira dos Estados Unidos ocupa o segundo lugar no mundo para a segurança da saúde, o que significa que está bem preparada para qualquer surto de doença.

