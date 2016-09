Saiba quais são as dez cidades mais baratas da Europa para se visitar na baixa temporada

De setembro a novembro, com o fim do verão e antes das festas de fim de ano, a Europa está no auge da baixa temporada, com várias vantagens para turistas. Confira a seguir um levantamento das 10 cidades mais baratas para se visitar.

10 Paris (França)

Com cerca de 14,9 milhões de visitantes internacionais por ano, Paris é um espetáculo por si só, repleta de atrações que não se esgotam em uma única visita.

9 Amsterdã (Holanda)

Os famosos campos de tulipas da capital holandesa não estarão floridos, mas os charmosos canais, a noite agitada e uma cena cultural forte o ano inteiro compensam.

8 Genebra (Suíça)

Sede de organizações mundiais, a cidade na Suíça tem o 8 tíquete aéreo mais em conta da Europa. Atenção: o custo de vida em Genebra é alto.

7 Berlim (Alemanha)

Uma das cidades mais vanguardistas do mundo, Berlim faz uma bela dobradinha com Praga, na República Tcheca – outra cidade bem em conta.

6 Dublin (Irlanda)

Dublin tem muito mais que boas escolas para intercambistas. A cidade é um mergulho no estilo de vida próprio dos irlandeses. Para quem quer explorar a ilha por completo, a pouco mais de duas horas fica Belfast, capital da Irlanda do Norte.

5 Madri (Espanha)

Com um dos maiores sistemas de metrô do mundo e atrações por toda parte, é difícil não se apaixonar pela capital da Espanha. Madri também está praticamente no centro do país, podendo ser ponto de partida para outras cidades turísticas.

4 Bruxelas (Bélgica)

Bruxelas costuma ser vista como uma parada no caminho entre Paris e Amsterdã. Ser a 4 cidade mais barata da Europa pode ser um bom motivo para dedicar mais atenção a ela.

3 Sevilha (Espanha)

Flamenco, flores e touradas são as imagens que vêm à memória dos turistas ao passar por Sevilha. Está a um pulo de Portugal e também do Estreito de Gibraltar, pedaço de Mar Mediterrâneo que separa a Europa do Marrocos.

2 Granada (Espanha)

Granada dá acesso à litorânea Málaga e fica aos pés da Serra Nevada, principal estação de esqui da Espanha.

1 Nápoles (Itália)

A cidade italiana Nápoles, à beira do Mar Tirreno, está ao lado da bela Costa Amalfitana, das ruínas de Pompeia e a poucas horas de Roma ou de Bari, já no Mar Adriático.

