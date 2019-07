Saiba quais são as doenças que mais afetam os homens

De acordo com o Ministério da Saúde, os homens são os que mais sofrem as principais causas de morte do mundo. Essa parcela da população apresenta presença menor em consultórios e é pouco ativa na busca por serviços de saúde básica.

É justamente a demora em procurar ajuda profissional que faz com que pacientes do sexo masculino sejam diagnosticados com quadros de doenças já avançados. As principais doenças que mais afetam os homens são: Tumor de testículo, disfunção erétil, câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e doenças causadas por cigarro e álcool.

“É importante que o homem esteja atento e não hesite em procurar auxílio médico especializado sempre que perceber qualquer alteração da normalidade de sua saúde e faça, rotineiramente, avaliações e exames preventivos para detectar possíveis alterações silenciosas”, disse Ricardo Vita, coordenador da área de hiperplasia prostática benigna da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia).

Em contrapartida, é cada vez mais comum encontrar homens que estão preocupados com sua forma física e para “turbinar” os músculos fazem uso de testosterona sem recomendação médica. Para alertar sobre os perigos desta prática, a Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) lançou a campanha “Bomba: Tô Fora”.

“O uso inadequado do hormônio pode causar complicações no funcionamento de órgãos como coração e fígado, além de problemas psiquiátricos, infertilidade e câncer”, falou Clayton Luiz Dornelles Macedo, presidente da Comissão Temporária de Endocrinologia do Exercício e Esporte da Sbem. Para evitar a descoberta tardia de doenças, a indicação é que o homem faça check-ups anuais e, a partir dos 50 anos, passe a fazer consultas com um urologista.

Envelhecimento

Uma análise de nove pesquisas com institutos de renome, como a Sociedade Brasileira de Urologia, Instituto Oncoguia e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, revela: 41% dos homens brasileiros acreditam que o envelhecimento só começa a partir dos 60 anos de idade.

Há 11 anos, a Bayer acompanha o assunto de perto e fez um compilado de informações importantes sobre a saúde masculina e como os homens encaram alguns temas como sexualidade, saúde e comportamento. O objetivo é entender o grau de conhecimento e a percepção dos homens sobre o universo masculino.

O Brasil tem mais de cem milhões de homens. Desses, 14 milhões têm mais de 60 anos. E é justamente o entendimento a respeito do assunto que chama atenção. De acordo com a pesquisa, 43% deles têm medo de envelhecer.

Apesar de corriqueiros, outros temas ainda servem de alerta para a população masculina. Embora 75% dos tumores de próstata aparecerem após os 65 anos, 30% dos homens brasileiros na faixa dos 50 anos também apresentam a doença. Em 2018, 68 mil pacientes com câncer de próstata foram tratados e 14 mil morreram por causa da doença.

Sobre o exame de toque retal, 49% deles admitiram que nunca realizaram o procedimento. Questionados sobre o porquê, 26% alegam que o médico jamais solicitou e 24% acreditam que é uma ideia “pouco máscula”.

