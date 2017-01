Saiba quais sÃ£o as melhores e piores frutas para emagrecer: nem sempre elas sÃ£o aliadas da dieta quando o objetivo Ã© perder peso

Frutas são fundamentais para quem quer ter uma dieta equilibrada, mas nem todas são uma boa opção para emagrecer. Confira quais são as melhores, menos calóricas e com mais fibras; e quais são as piores, com mais gordura e açúcar.

Melhores.

Limão – Por conter em média 48 kcal, o limão é uma das frutas mais recomendadas para quem pretende perder peso.

Abacaxi – Rico em fibras, o abacaxi tem cerca de 55 kcal e ajuda na digestão, sendo um aliado para o emagrecimento.

Ameixa – Por ter boa quantidade de fibras, a ameixa é uma fruta que auxilia na perda de peso.

Melancia – Assim como a Melancia, o melão, a maçã e a pera têm bastante água e são excelentes opções para quem quer emagrecer.

Piores:

Manga – Por seu alto índice glicêmico e pelas 67 kcal em média, a manga não é a melhor opção para quem pensa em perder peso.

Uva – Apesar de ser pequena, a uva é uma vilã da dieta, pois conta com uma grande quantidade de frutose.

Banana – Fique longe: a banana é riquíssima em carboidratos e tem, em média, 94,5 kcal, quantidade alta para uma fruta.

Abacate – Com alto índice glicêmico e bastante gordura, o abacate não é recomendado para quem quer emagrecer.

Comentários