Saiba quais são as novas série do universo Star Wars do Disney+

28 de dezembro de 2019

O Baby Yoda é apenas o começo da nova safra de séries que a Disney planeja para o universo de Star Wars. (Foto: Reprodução)

George Lucas sempre quis expandir o universo de Star Wars para séries de TV. Nada vingou direito, contudo. As coisas começaram a mudar com as animações como Clone Wars, mas nem tanto. Depois da aquisição da Lucasfilm pela Disney, tudo é diferente.

A começar por The Mandalorian, cuja primeira temporada acabou de chegar ao fim na nova plataforma de streaming Disney+, impulsionada para os trending topics do Twitter graças à fofura do personagem conhecido mundialmente como Baby Yoda.

Clone Wars (fevereiro de 2020)

Iniciada em 2D, no Cartoon Network, Clone Wars foi uma série que passou por uma verdadeira peregrinação para chegar até aqui. Cancelada ao final da quinta temporada, ela foi revivida pela Netflix para um 6º ano. E, agora, voltará no Disney+ para a sétima temporada.

A data de estreia está prevista para fevereiro de 2020 com 12 novos episódios centrados na história do cerco de Mandalore, primordial para a história de Star Wars como a conhecemos, com os Jedi quase extintos, até a chegada de um tal de Luke Skywalker, em Star Wars: Uma Nova Esperança.

Cassian Andor (2020/2021)

Introduzido no filme Rogue One: Uma História Star Wars, o personagem de Diego Luna voltará à ação no Disney+ ao lado do androide e companheiro K-2SO (dublado por Alan Tudyk).Bom, sabemos que o personagem e o seu robô morrem ao final da batalha de Scarif, como é mostrado em Rogue One, então é fácil de prever que a série se passará antes desse momento e mostrará as aventuras de Andor lutando pelo lado dos Rebeldes.

A série tem previsão de estreia em 2020, no máximo no início de 2021 e terá Tony Gilroy como showrunner – ele foi o responsável por algumas refilmagens de Rogue One.

Obi-Wan Kenobi (a confirmar)

Esse é, sem dúvida, um dos projetos mais esperados. Ewan McGregor voltará ao papel do mestre Jedi que dá título à série nesta nova produção do Disney+.

A verdade é que esse projeto é falado há anos, a princípio como um filme e, agora, como série de TV.

A série sobre Obi-Wan Kenobi ocorrerá 8 anos depois de Star Wars: A Vingança dos Sith (mais ou menos no mesmo período no qual se passa o filme Han Solo: Uma História Star Wars, de 2018).

A direção ficará por conta de Deborah Chow e o roteiro será assinado por Hossein Amini. Chow chegou a dirigir alguns episódios de The Mandalorian.

Ainda não há previsão de estreia no Disney+.

