Saiba quais são as seleções que já estão classificadas e eliminadas no Mundial

A primeira fase do Mundial ainda não terminou, mas já se vislumbra como serão as disputas das oitavas de final da competição mundial. Até esta quinta-feira (21), oito seleções já haviam se classificado e sido eliminadas.

A anfitriã, Rússia, e o Uruguai são os representantes do Grupo A que seguem vivos. A França e a Croácia, dos grupos C e D, respectivamente, também já estão classificadas.

As seleções já eliminadas são: Egito e Arábia Saudita, do Grupo A, e Marrocos e Peru, dos grupos B e D.

Com a vitória sobre a Argentina por 3 a 0 nesta quinta, a seleção da Croácia chegou aos 6 pontos no Grupo D e garantiu sua classificação para

a próxima fase da Copa do Mundo. Já a equipe sul-americana corre sérios riscos de ser eliminada.

Os croatas se juntam aos já classificados Uruguai e Rússia, que garantiram vaga pelo Grupo A na quarta (20), e à França, que venceu e eliminou o Peru pelo Grupo C também nesta quinta.

Austrália e Dinamarca, que empataram em 1 a 1 antes do confronto entre franceses e peruanos, lutam pela outra vaga do Grupo C. Os australianos enfrentam o Peru na próxima terça-feira (26), às 11h, e os dinamarqueses têm a França pela frente, no mesmo dia e horário.

Já no Grupo B, até a quarta-feira (20), a única definição é a eliminação de Marrocos, que perdeu para o Irã e para Portugal pelo mesmo placar, 1 a 0.

A equipe comandada por Cristiano Ronaldo, a Espanha e os iranianos lutam pelas duas vagas às 15h de segunda-feira (25). Espanha tem a vantagem de enfrentar o eliminado Marrocos em Kaliningrado, enquanto Portugal e Irã duelam em Saransk.

As partidas de oitavas de final começam a ser disputadas no dia 30, um sábado.

Argentina

Javier Mascherano foi um dos poucos jogadores da Argentina que falou com a imprensa após a derrota para a Croácia, nesta quinta-feira, em Nizhny Novgorod. Em poucas palavras, resumiu o sentimento do grupo após o resultado que complica as chances de classificação do time para as oitavas de final do Mundial.

“O golpe é muito forte agora. Dói muito. Temos que tratar de cada um se recuperar de alguma maneira. Não temos condições de analisar nada agora. Vamos esperar o jogo de amanhã [sexta-feira, 22]. Agora, fica difícil fazer qualquer análise da partida. Temos que engolir o veneno e seguir em frente”, disse.

O jogo a que Mascherano se refere é Islândia e Nigéria, que fecha a segunda rodada do Grupo D, nesta sexta-feira (22). Nenhum resultado elimina previamente a Argentina, mas uma vitória da Islândia deixa a situação ainda mais delicada. Sincero, o volante admite que o momento é de apelar aos céus.

“Quando você não depende de si próprio, tem que rezar e esperar um resultado que nos mantenha. Nesta sexta vamos ver quantas chances temos de nos classificar.”

