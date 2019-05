Saiba quais são os 20 times de futebol mais valiosos do mundo

O lucro não tem fim para os times de futebol mais valiosos do mundo, já que cada vez mais fãs são atraídos, particularmente, pelas equipes que compõem a Liga dos Campeões. De olho nisso, os patrocinadores pagam mais e mais para serem associados a estes times, cientes de que os jogadores são ótimas vitrines para suas marcas.

Recentemente, o Real Madrid fechou o patrocínio da Providence Equity, por um valor inicial de US$ 224 milhões nos primeiros quatro anos do acordo. A última temporada também marcou o início do contrato do Barcelona com o grupo Rakuten, por US$ 246 milhões, assim como o início de um contrato de dez anos com a Nike, no valor de US$ 174 milhões. No final de 2018, o Juventus anunciou uma extensão com a Adidas, em um contrato de US$ 457 milhões com duração de oito anos.

Direitos de mídia também tem crescido como fonte de arrecadação, especialmente, para a Liga dos Campeões. Em 2017, a Turner e a Univision compraram os direitos norte-americanos para a Liga dos Campeões em um acordo de três anos, começando pelo torneio de 2018-2019, por cerca de US$ 100 milhões por ano, quase o dobro do que a Fox pagava. O prêmio em dinheiro desta temporada, distribuído entre todas as equipes que participaram dos jogos, bateu um recorde de US$ 2,28 bilhões, 30% a mais do que no ano anterior. Os dois finalistas, Liverpool e Tottenham Hotspur, devem ganhar entre US$ 117 milhões e US$ 104 milhões.

A arrecadação via transmissão televisiva também tem aumentado para a maioria das ligas domésticas e pacotes internacionais. Plataformas de streaming também servem para trazer mais alguns dólares (como a Amazon) ou expandir o público do esporte (Facebook). O aumento da renda das equipes é o motivo pelo qual jogadores de futebol e gerentes têm ganhado mais.

A próxima fonte de arrecadação pode ser em direitos para ter a marca no nome do estádio. Segundo um estudo recente da consultoria Duff and Phelps, seis times (Bournemouth, Arsenal, Brighton and Hove Albion, Huddersfield Town, Leicester City e Manchester City) da Premier League inglesa assinaram um contrato do tipo na temporada passada, no valor de US$ 57 milhões. Duff and Phelps diz acreditar que as outras 14 equipes restantes perdem US$ 127 milhões por ano ao deixar de fazer contrato de direitos sobre o nome do estádio. Só o Manchester United deixa de lucrar US$ 35 milhões.

O valor médio das 20 equipes de futebol mais valiosas do mundo é de US$ 1,75 bilhão, 3,4% a mais que no ano passado. A receita média e o lucro operacional (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das 20 equipes mais valiosas durante a temporada 2017-2018 foram de US$ 499 milhões e US$ 77 milhões, respectivamente.

Depois de um hiato de dois anos como a equipe mais valiosa do futebol, o Real Madrid está de volta ao topo, com valor estimado em US$ 4,24 bilhões. O time ganhou US$ 100 milhões após seu terceiro título consecutivo da Liga dos Campeões em 2018 e está prestes a assinar o acordo mais lucrativo da história do futebol: US$ 1,8 bilhão, com duração de 12 anos, com a Adidas.

O Top 5 fica completo com Barcelona (US$ 4 bilhões), Manchester United (US$ 3,8 bilhões), Bayern de Munique (US$ 3 bilhões) e Manchester City (US$ 2,69 bilhões). Para o cálculo da lista, as fontes de renda foram separadas em quatro categorias: dia de jogo, transmissão, comercial e marca. Real Madrid, Barcelona e Manchester United são os únicos a integrarem o Top 5 de todas as categorias. Bayern de Munique conseguiu uma colocação em três listas; Manchester City, em duas; e Arsenal e Chelsea, em uma cada um.

Os números utilizados foram convertidos em dólares norte-americanos com base nas taxas de câmbio médias da temporada 2017-2018. O valor de uma equipe diz respeito ao valor da empresa (patrimônio líquido e dívida líquida) e é calculado em euros e convertido em dólares americanos e libras esterlinas com base nas taxas de câmbio de 19 de abril de 2019.

A maioria dos dados foi obtida dos relatórios anuais das equipes. Também foram analisadas algumas informações do relatório “Football Money League” da Deloitte (útil para categorizar as receitas) e do site “Swiss Ramble” (instrutivo para receita operacional).

Veja, a lista completa dos 20 times de futebol mais valiosos do mundo em 2019: 20. Newcastle United; 19. Everton; 18. AC Milan; 17. West Ham United; 16. AS Roma; 15. Inter Milan; 14. Schalke 04; 13. Borussia Dortmund; 12. Atlético de Madrid; 11. Paris Saint-Germain; 10. Juventus; 9. Tottenham Hotspur; 8. Liverpool; 7. Arsenal; 6. Chelsea; 5. Manchester City; 4. Bayern de Munique; 3. Manchester United; 2. Barcelona; 1. Real Madrid.

