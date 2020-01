Bem-Estar Saiba quais são os cinco alimentos que dão um gás extra para você começar a se exercitar neste verão

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

A banana é uma fruta rica em carboidrato e que fornece energia, fibras, magnésio, potássio e triptofano (Foto: Reprodução)

Por promessa de Ano-Novo ou por uma vontade de mudança de estilo de vida que tenha despertado depois do Réveillon, são muitas as pessoas na fase de adesão às atividades físicas nos primeiros meses do ano. E toda ajuda é bem-vinda para incentivar a prática, desde a companhia de um amigo nos exercícios até (e principalmente) a energia extra fornecida pelos alimentos comidos antes, durante e depois da malhação.

Com o auxílio de Regina Stikan Carrijo, coordenadora de Nutrição do Hospital Santa Catarina, e de Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, trazemos aqui uma relação de alimentos que dão aquele gás fundamental para que o corpo aguente melhor o novo ritmo – e também alguns que devem ser evitados, para diminuir o risco de “roubo” de energia.

Além de incluí-los na dieta, Carrijo recomenda que seja mantida no dia a dia uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, variada e especialmente com alimentos de menor grau de industrialização. “Fuja dos ultraprocessados, escolha alimentos in natura sem acréscimo de temperos prontos e lembre-se que a mudança de hábito demora para se tornar rotina, então, não desista. Esse é um investimento que certamente trará benefícios imensuráveis à saúde”, afirma.

Dosar a alimentação também é importante, como explica Campos: “Antes da atividade física é interessante ingerir uma refeição mais leve, para garantir um mínimo de energia para a realização do exercício. E após a atividade é o momento de recuperar o músculo, portanto a refeição pós-exercício deve ser mais completa”.

Também é indicado que, tanto para a adoção de atividades físicas quanto para as mudanças alimentares, sejam consultados profissionais especializados, a fim de preservar a saúde e obter melhores resultados.

Coloque no prato

Banana

É uma fruta rica em carboidrato e que fornece energia, fibras, magnésio, potássio e triptofano, evitando a fadiga e a fraqueza muscular.

Aveia

A aveia é fonte de energia por ser composta principalmente por carboidratos (cerca de 65%, com destaque para o amido) e por ter alta concentração de vitaminas do complexo B, que ajudam organismo a converter os nutrientes em energia. Também é rica em proteínas e em fibras solúveis e insolúveis que colaboram na redução do LDL (o colesterol ruim), mantêm o bom funcionamento intestinal e ajudam na recuperação muscular. Para completar, dá uma sensação de saciedade praticamente instantânea, o que é ótimo para uma refeição pré-treino.

Batata-doce

Excelente fonte de carboidratos complexos ricos em energia e com alto teor de fibras, a batata-doce fornece energia e colabora com o bom funcionamento intestinal.

Ovos

Um simples ovo é fonte de diversos nutrientes: vitaminas A, D, E e K, ômega 3, importantes para o fortalecimento de ossos e dentes. Mas a energia vem principalmente de dois de seus componentes: a proteína, que fornece a energia em si, e as vitaminas do complexo B, que auxiliam o organismo na conversão de nutrientes em energia.

Oleaginosas

Castanhas, nozes, avelã e amendoim são ricos em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas (as gorduras boas), que são convertidas de forma imediata em energia pelo organismo. Além disso, têm nutrientes como vitamina E, magnésio, potássio e fitosteróis, que atuam no combate ao envelhecimento celular e aumentam a sensação de saciedade, e triptofano, que auxilia na produção dos hormônios do bem-estar.

Melhor evitar

Frituras

Não fornecem nutrientes, agregam gordura saturada aos alimentos e diminuem a energia do organismo durante sua lenta digestão.

Bebidas alcoólicas

Não têm valor nutricional e afetam negativamente o funcionamento do organismo. Entre os malefícios no que diz respeito às atividades físicas, as bebidas alcoólicas inibem a absorção das vitaminas do complexo B, diminuindo a energia necessária para o corpo dar conta da malhação.

