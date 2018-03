Saiba quais são os alimentos que combatem a ansiedade

O que comemos tem efeito sobre como nos sentimos. A nutricionista Aline Quissak ressalta que a má alimentação pode aumentar a tensão. “A maioria acaba optando pela praticidade e não pela qualidade do que está comendo. A alimentação interfere na rotina, não só na produtividade e disposição para o dia, como pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade”, explicou.

O Brasil é o segundo País que mais sofre de ansiedade no mundo — 70% da população tem algum tipo de estresse, segundo a International Stress Management Association. Em altos níveis, isso pode gerar pressão alta e até insuficiência cardíaca.

Um dos “vilões” é o cortisol: hormônio liberado em situações de risco e tensão. Ingerir produtos com cafeína ou carboidratos superprocessados só aumenta sua produção. É recomendado procurar substâncias como o triptofano, que ajuda a formar a serotonina; magnésio, que atua nas enzimas do corpo gerando tranquilidade; potássio, fósforo, ferro e proteínas, que aumentam a disposição e diminuem o cansaço.

E não é só escolher bem o cardápio: o momento da refeição deve ser respeitado. A nutricionista Paula Viana,da Academia FitClub, em Vila Isabel, recomenda sentar-se à mesa, sem distrações, mesmo nos lanches. “Mastigar bem os alimentos é importante não só para auxiliar a digestão, mas também para o centro de saciedade do nosso cérebro ser ativado e não comermos mais do que precisamos”, explicou.

Ana Belsito, endocrinologista do Hospital São Vicente de Paulo, lembra que a dieta deve estar sempre aliada aos exercícios físicos para dar adeus ao estresse. “Meditação e alongamento aliviam estresse e reduzem radicais livres, e com isso o risco de doenças cardíacas. Atividades aeróbicas também aumentam a serotonina e melhoram o humor”, disse.

Mais saúde, menos estresse

A alimentação é aliada na hora de controlar o humor e viver com menos tensão. Um nutriente importante na guerra contra o estresse é o triptofano, que, além de diminuir a ansiedade e a hiperatividade, contribui para uma boa noite de sono. Peixes, ovos, banana e chocolate têm este aminoácido.

Outra dica é procurar auxiliares para reduzir a produção do “hormônio do estresse”, o cortisol. Opções incluem aveia, abacate e agrião. O “hormônio da felicidade”, a serotonina, também ajuda a diminuir o cortisol e causa sensação de bem estar. Proteínas costumam aumentar a produção de serotonina.

Busque também alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como o salmão e a cúrcuma. “Como consideramos o estresse uma inflamação, esse tempero se torna indispensável”, disse a nutricionista Aline Quissak.

Peixe

O peixe é ideal para manter a pressão estável, possui Ômega 3 que se encarrega de reduzir doenças cardiovasculares e regular o açúcar no sangue. É importante consumir peixe pelo menos uma vez na semana, já que é uma fonte de magnésio que estimula o relaxamento e reduz o estresse e a ansiedade.

Lácteos

Os lácteos contêm triptofano, um aminoácido destacado pela sua capacidade de causar bom humor e uma sensação de relaxamento. Outros alimentos como o amendoim e a banana também contêm este aminoácido.

Amêndoas

Assim como os peixes, as amêndoas possuem um alto conteúdo de magnésio, além de outras proteínas e vitaminas que ajudam no bom funcionamento do organismo. Quando você se sentir nervoso coma um pouco de amêndoas, também quando sentir muita fome. Além disso, lembre-se que está reduzindo o volume de sua alimentação, posto que as amêndoas geram grande saciedade.

Banana

A banana é a principal fruta com potássio, o que ajuda a garantir o fortalecimento do sistema nervoso, controlando os transtornos de ansiedade e estresse.

Algas

As algas possuem altos níveis de magnésio e triptofano, o que causa uma sensação de tranquilidade e harmonia.

Chocolate

Tente consumir chocolate amargo (sem açúcar), ele é excelente para acalmar a ansiedade, reduz o cortisol, um hormônio que produz o estresse.

Aveia

A aveia é recomendada para a redução da ansiedade, pois promove a produção de hormônios que trabalham como antidepressivos no corpo, além de ter altos níveis de vitaminas do complexo B, magnésio e fibras.

Folhas de laranja

As folhas de laranja funcionam como sedativos e soníferos. Prepare uma infusão todas as noites antes de ir dormir, pois ajudará a ter bons hábitos de sono, ajudando a reduzir a ansiedade e o estresse.

Frutos secos

Os frutos secos são utilizados nestes casos porque trazem vitamina B, que participa na formação de serotonina, a qual desempenha um papel muito importante como neurotransmissor, especialmente prevenindo a ira, controla a temperatura corporal e mantém o apetite estável.

Pêssego

O pêssego possui fibras, vitaminas e minerais que ajudam a controlar a ansiedade e o estresse. Cada vez que você estiver ansioso coma alguns pêssegos, podem ser dois ou três para causar um efeito de saciedade.

