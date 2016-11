Saiba quais sÃ£o os dez destinos mais procurados pelos brasileiros

Viajar é considerado por muitos o melhor investimento da vida e a única coisa com a qual não nos arrependemos de gastar dinheiro. Historicamente os períodos mais procurados pelos viajantes são as festas de fim de ano, as férias de janeiro, o Carnaval e algum feriado do primeiro semestre. Já entre os destinos mais almejados se destacam o Nordeste, os Estados Unidos e as cidades em um raio de até 300 quilômetros da moradia dos viajantes.

Confira os principais locais turísticos de interesse dos brasileiros.

Fernando de Noronha (PE) – Que tal passar alguns dias na paradisíaca ilha que já teve uma de suas praias eleita a mais bela do planeta?

Porto Seguro (BA) – É conhecido por suas praias paradisíacas e belezas naturais de cair o queixo.

Orlando (EUA) – A capital mundial da diversão abriga os parques temáticos mais incríveis do planeta, levando crianças e adultos ao delírio.

Gramado – Pedacinho da Europa no Brasil, a cidade está sempre em alta.

Natal (RN) – Considerada uma das cidades mais belas do Nordeste, é impossível não se apaixonar pelo local.

Búzios (RJ) – Famoso pelas praias cheias de charme e cercado pela mata, tornou-se um destino mundialmente cobiçado.

Cancún (México) – As praias de areia branca e mar cristalino fazem do lugar um verdadeiro paraíso na Terra.

Porto de Galinhas (PE) – A região conta com piscinas de águas claras formadas entre corais, além de estuários, mangues e coqueirais.

Maceió (AL) – A capital é puro charme. Cheia de história, cultura e lazer, oferece opções de passeio para todos os tipos de viajantes.

Ubatuba (SP) – A cidade paulista é cheia de belezas naturais e conta com mais de 70 praias.

Comentários