Saiba quais são os famosos que já sofreram com a síndrome do pânico

A síndrome do pânico atinge três vezes mais mulheres do que homens. Mas nem só as pessoas anônimas estão sujeitas ao mal. Veja os famosos que já enfrentaram o problema e também o que eles fizeram para amenizar a situação.

Cleo Pires – A atriz passou por maus bocados recentemente. Ela, que iria voltar de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, teve uma crise de ansiedade generalizada. O episódio aconteceu no momento em que a atriz embarcava no avião. A bela foi atendida e medicada. O estresse pode ter sido o motivo da crise da atriz, que só retornou de Miami dois dias depois do ocorrido.

Madonna – Por incrível que pareça, a cantora Madonna sofre desse mal. A rainha do pop informou em uma entrevista que sofre de ataques de pânico antes dos shows mesmo após 30 anos de carreira. Isso porque ela tem medo de decepcionar o público.

Gisele Bündchen – A modelo mais bem paga do mundo, Gisele Bündchen, também revelou sofrer do problema. Em 2005, durante uma viagem de avião para Barcelona, na Espanha, a top teve uma crise, com dor no peito e falta de ar. Depois disso, a gaúcha decidiu procurar tratamento psicológico.

Thammy Miranda – O artista, que já superou a doença, conta que o problema o impossibilitava de executar tarefas cotidianas sozinho. “Passei três meses sem sair de casa. Eu não ia ao banheiro sozinho, uma empregada ia comigo e ficava do lado de fora enquanto eu tomava banho. Eu ficava com raiva de estar sentindo aquilo. Aí, você pensa: ‘Então tá, vou morrer’.

