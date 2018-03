Saiba quais são os filmes, trilha sonora e atores indicados ao Oscar mais buscados na internet

Com a aproximação da 90ª cerimônia do Oscar neste domingo, o interesse pelos filmes indicados fica cada vez maior. O Google divulgou um levantamento dos títulos mais buscados nos últimos sete dias. Na categoria de Melhor Filme, “Me Chame Pelo Seu Nome” terminou a semana em primeiro lugar no ranking de buscas, com pequenas oscilações no período.

Produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira – de A Bruxa, Frances Ha, Melhores Amigos – e dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, o filme chega a Hollywood para concorrer ao Oscar nas categorias de melhor filme, roteiro adaptado, ator e trilha sonora. A história se passa no Norte da Itália, no verão de 1983, e mostra o relacionamento de um garoto ítalo-americano de 17 anos, que passa seus dias na casa de campo de sua família, até que chega pesquisador americano de 24 anos, que está fazendo doutorado, para trabalhar na cidade, com o pai do jovem. Belas paisagens e romance conduzem filme.

Em segundo no ranking de pesquisas na internet aparece “Lady Bird”, cujas buscas também oscilaram ao longo destes período. “A Forma da Água”, terminou em terceiro lugar; “Três Anúncios Para um Crime” foi o mais buscado durante boa parte da semana mas encerrou em quarto Lugar.

Trilha sonora mais buscada

“Me Chame Pelo Seu Nome” tem a trilha sonora mais ouvida por fãs de música no Brasil e no mundo, conforme levantamento do Deezer. O drama romântico conta com canções originais escritas e cantadas por Sufjan Stevens e composições de artistas como tão variados quanto Ryuichi Sakamoto, Giorgio Moroder e Johann Sebastian Bach. “Mistery Of Love”, principal canção original do filme, rendeu ao cultuado cantor e compositor Sufjan Stevens a indicação ao Oscar e um convite para se apresentar na cerimônia de entrega do prêmio da Academia. No Spotify, “Mystery Of Love” conta com mais de 11 milhões de execuções. No YouTube, o clipe oficial da canção, que traz imagens do filme estrelado por Timothée Chalamet e Armie Hammer, tem mais de 2 milhões de views .

A popularidade da trilha de Me Chema Pelo Seu Nome pode ser explicada pela predominância de canções, que tem mais apelo do que as faixas instrumentais que dominam as trilhas sonoras dos outros indicados.

Por curiosidade, “Dunkirk” aparece em quinto lugar dentre os cinco mais buscados no Google, mas tem o trailer mais visto no YouTube.

Atores mais buscados

Não são apenas os filmes que entram na lista de assuntos mais buscados no Google. Atores indicados ao Oscar também são muito procurados, principalmente na semana que antecede a premiação. Daniel Day-Lewis, de “Trama Fantasma”, aparece em primeiro entre os cinco atores mais buscados, seguido por Denzel Washington, do filme “Roman J. Israel, Esq.” O novaiorquino Timothée Hal Calamet, de “Me Chame Pelo Seu Nome” é o terceiro mais buscado. Gary Oldman aparece em quarto com o filme “O Destino de Uma Nação”, seguido por Daniel Kaluuya de “Corra!” em quinto.

Atrizes mais buscadas

Na última semana a atriz indicada ao prêmio de Melhor Atriz mais buscada no Google foi Margot Robbie, que vive a ex-patinadora Tonya Harding em “Eu, Tonya”. Em segundo aparece Mary Steep, que interpreta da Kay Gragam, a editora chefe do jornal Washington Post no filme “The Post”. A protagonista de “Lady Bird”, Saoirse Ronan, é a terceira mais buscada, seguida por Frances McDormand, que estrela “Três anúncios Para um Crime”. Em quinto lugar nas buscas está Sally Hawkins, protagonista de “A Forma da Água”.

Deixe seu comentário: