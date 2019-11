Celebridades Saiba quais são os maiores salários entre os principais atores da TV Globo

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Gloria Pires ostenta hoje o maior salário entre os atores da emissora: R$ 1,2 milhão. (Foto: Divulgação)

Que Gloria Pires é uma das atrizes veteranas da TV Globo mais respeitadas, todos já sabem. Mas o que ninguém sabe é que todo esse prestígio é reconhecido também no bolso dela. A mãe de Cleo ostenta hoje o maior salário entre os atores da emissora: R$ 1,2 milhão. Mas a gente explica por que o valor é tão alto: o salário de Gloria Pires é fixo e sem ‘regalias’, diferente dos demais atores contratados da casa que, além dos salários, recebem ‘luvas’ (uma bonicação no mesmo valor do salário que eles ganham sempre no início das novelas e ao final), além de receber também por produtividade e outros tipos de bônus.

Tony Ramos ganha R$ 400 mil mais luvas, produtividade e bonicação. Fernanda Montenegro fatura R$ 300 mil e Antônio Fagundes R$ 400 mil, ambos com o mesmo esquema do colega Tony Ramos. Marina Ruy Barbosa recebe R$ 70 mil também com essas regalias. Recém-saído da Globo, Bruno

Gagliasso ganhava R$ 250 mil e Rafael Cardoso R$ 130 mil, ambos com luvas. Já pulando para a nova geração de atores, Camila Queiroz, por exemplo, recebe R$ 50 mil sem regalias.

Diferente desses contratos longos, a emissora vem cada vez mais optando por contratos por obras. Ou seja: só ganha quando está no ar trabalhando.

Hoje, na casa, são poucos os contratados com todos esses privilégios e vale lembrar que na renovação de contrato da nova geração, como por exemplo Rafael Cardoso e Camila

Queiroz, eles terão que fazer a mudança no formato de receber seus salários, deixando de ser pessoa jurídica (contrato) passando a serem todos CLT, o que irá acarretar na diminuição ao menos pela metade desses salários.

