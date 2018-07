Saiba quais são os principais mitos e verdades sobre a relação entre o diabetes e os olhos

O Diabetes – tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 – é uma doença que atinge mais de 425 milhões de adultos ao redor do mundo e, em 2045, esse número pode chegar a 629 milhões, de acordo com a IDF (Federação Internacional de Diabetes).

A alta nos níveis de glicose no sangue pode levar a diversas doenças que afetam o coração, vasos sanguíneos, nervos, membros inferiores e até os dentes. Mas uma pesquisa realizada pela SBRV (Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo) em parceria com a Bayer mostrou que quase metade dos brasileiros não sabe que o diabetes também pode levar à cegueira.

O Dr. André Gomes, médico oftalmologista e integrante do conselho consultivo da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, esclarece as principais dúvidas sobre a relação entre a perda de visão e o diabetes.

Todo diabético precisa fazer exames regulares de visão

Verdade – O acompanhamento com o oftalmologista especialista em retina é tão importante quanto aquele realizado com o endocrinologista, principalmente quando o diabetes é descoberto tardiamente. “O descontrole dos níveis de açúcar no sangue pode gerar alterações nos vasos sanguíneos de todo o corpo, incluindo os que irrigam os olhos. Esse quadro causa alterações na parte posterior do olho, o que gera a retinopatia diabética”, explica o médico. Por esse motivo, manter uma rotina de consultas oftalmológicas e manter a doença controlada são passos importantes para a saúde ocular.

A Retinopatia diabética é a única doença que pode afetar os olhos e que tem ligação direta com o diabetes

Mito – “Existem outras doenças oculares originadas pelo diabetes como a catarata e o glaucoma, por exemplo. Porém, a retinopatia diabética, principalmente com o aparecimento do edema macular diabético, tem um grande potencial de lesão da retina, o que pode levar à perda definitiva de visão”, esclarece Gomes.

O diabetes pode levar à cegueira

Verdade – Como dito anteriormente, o diabetes pode causar doenças oculares graves como a retinopatia diabética. O vazamento de fluido (líquido) na região central da retina no caso de edema macular diabético pode levar à diminuição da nitidez, perda de foco, manchas na visão central e até diminuição limitante e irreversível da visão. “Por esse motivo, o exame de mapeamento de retina é essencial para os diabéticos. Dessa forma, qualquer mudança nos olhos será detectada a tempo para que a devida intervenção seja feita, preservando-se a visão e a qualidade de vida daquele paciente.”

É possível recuperar a visão perdida devido às doenças oculares causadas pelo diabetes

Verdade – O importante é o diagnóstico e tratamento precoces. “Embora a retinopatia diabética e o edema macular diabético não tenham cura e casos extremos possam ser irreversíveis, existem hoje tratamentos eficazes baseados em medicamentos injetados diretamente nos olhos que podem não só estacionar a perda da visão como ajudar na recuperação de parte significativa da visão perdida. Existe ainda a possibilidade de se associar o tratamento com laser ou mesmo procedimentos cirúrgicos específicos”, conclui o especialista.

Nesse contexto, o Eylia (aflibercepte), por exemplo, é um medicamento antianiogênico, ministrado por injeção intravítrea (dentro do olho), que apresenta mecanismo de ação exclusivo permitindo uma duração de atividade dentro do olho maior do que a de outros antiangiogênicos, além de permitir a extensão do tratamento de acordo com os resultados visuais e anatômicos de cada paciente. Os estudos realizados com o Eylia, da Bayer, trazem resultados significativos em termos de ganho de visão já com a primeira injeção do medicamento, o que pode ser mantido por anos de acordo com os resultados dos estudos. O medicamneto também é aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento de outras doenças vasculares de retina: degeneração macular relacionada à idade forma úmida, oclusão da veia central da retina (nas suas duas formas de apresentação: oclusão da veia central da retina e oclusão do ramo da veia retiniana) e neovarcularização corodial miópica.

Deixe seu comentário: