Saiba quais são os temas mais debatidos pelos brasileiros no Facebook

Assuntos relacionados a segurança e economia são os mais debatidos pelos brasileiros no Facebook. No total, 64 milhões de pessoas geraram quase 1 bilhão de interações no mês de abril. Este tipo de mapeamento nunca foi disponibilizado publicamente pela companhia.

Os dados foram apresentados pela empresa em um evento sobre internet e eleições realizado em Brasília. A plataforma mapeia os assuntos discutidos e organiza estes em grandes temas. No monitoramento compartilhado no evento, foram identificados os números de pessoas abordando as questões, o número de interações (curtidas, comentários, compartilhamentos) e o percentual por gênero. Os dados são relativos ao mês de abril.

Diferentemente de pesquisas de opinião, que baseiam suas análises em uma amostra de alguns milhares de entrevistados, o quadro montado pelo Facebook toma como referência a sua base de usuários, que chegou a 127 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira

De acordo com o levantamento, segurança e economia foram os temas mais populares. O primeiro teve 262,2 milhões de interações promovidas por 32,3 milhões de pessoas. Já questões vinculadas ao universo econômico geraram 165,8 milhões de interações envolvendo 30,4 milhões de pessoas.

No ranking de áreas objeto de maior preocupação, os dois temas são seguidos por educação (119,9 milhões de usuários e 26,7 milhões de pessoas), tecnologia (102 milhões e 19,4 milhões), saúde (96 milhões e 25,9 milhões) e habitação (81,3 milhões e 19,7 mihões).

Na divisão por gênero, o tema de maior preocupação das mulheres foi Saúde (65% to total de pessoas interagindo), seguido de Educação (64%) e Habitação, Economia, Meio Ambiente e Gênero (62%). Já a participação de homens foi maior nas conversas virtuais sobre Indústria (47%), Segurança (43%), Agricultura (41%) e Turismo e Transporte (40%).

Suspensão

Depois do escândalo que envolveu a empresa Cambridge Analytica, o Facebook suspendeu outra empresa de análise de dados, a Crimson Hexagon, enquanto investiga se foram usados dados de utilizadores da rede social de forma indevida.

A empresa, sediada em Boston, nos EUA, tem acesso a mais de um bilião de publicações feitas no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr e outras redes sociais, conforme explica no próprio site. Recorre à inteligência artificial e à análise de imagens para monitorizar as redes sociais e fornecer aos seus clientes dados sobre a perceção pública a respeito das suas marcas.

A suspensão da empresa ocorreu na sequência de uma investigação do jornal norte-americano “Wall Street Journal”, que questionou o Facebook sobre os seus contratos com o governo dos EUA e da Turquia, e com uma organização russa sem fins lucrativos com ligações ao Kremlin.

“Não permitimos que sejam usadas ferramentas de vigilância com base em informação disponível no Facebook ou no Instagram. Levamos estas alegações a sério e suspendemos estas aplicações enquanto estamos a averiguar”, afirmou um porta-voz do Facebook na sexta-feira, acrescentando porém que, até ao momento, não têm informações de que a empresa americana tenha obtido informações de “forma indevida”.

A Crimson Hexagon foi fundada em 2007 por Gary King, diretor do Institute for Quantitative Social Science da Universidade de Harvard. Em abril, o Facebook anunciou uma colaboração entre King, a rede social e outros acadêmicos que iria, conforme foi explicado na altura, permitir a investigadores aceder a dados do Facebook para estudar o impacto da rede social em eleições.

