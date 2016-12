O trecho entre os quilômetros 260 e 270 da BR-101, no município da Serra, no Espírito Santo, é o mais perigoso do País, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). De outubro de 2015 a setembro de 2016, foram registrados neste trecho 125 acidentes graves, com 221 feridos leves, 152 graves e 13 mortes.

O trecho já esteve entre os mais perigosos no relatório de 2014, antes de assumir o topo da lista, no relatório de 2015. Em 2016, repete o primeiro lugar.

Confira os cem trechos mais perigosos das rodovias federais brasileiras:

1º – Espírito Santo, BR-101: entre os km 260 e 270

2º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 200 e 210

3º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 210 e 220

4º – Ceará, BR-222: entre os km 0 e 10

5º – Goiás, BR-40: entre os km 0 e 10

6º – Minas Gerais, BR-40: entre os km 520 e 530

7º – Minas Gerais, BR-40 entre os km 510 e 520

8º – Piauí, BR-316: entre os km 0 e 10

9º – Espírito Santo, BR-101: entre os km 290 e 300

10º – Paraná, BR- 376: entre os km 170 e 180

11º – Goiás, BR-153: entre os km 500 e 510

12º – Paraná, BR-277: entre os km 0 e 10

13º – Espírito Santo, BR- 262: entre os km 0 e 10

14º – Pará, BR-316: entre os km 0 e 10

15º – Santa Catarina, BR-282: entre os km 0 e 10

16º – Paraná, BR-476: entre os km 120 e 130

17º – Espírito Santo, BR-101: entre os km 270 e 280

18º – Minas Gerais, BR-381: entre os km 490 e 500

19º – Espírito Santo, BR-101: entre os km 140 e 150

20º – Minas Gerais, BR-381: entre os km 480 e 490

21º – Rondônia, BR-319: entre os km 60 e 70

22º – São Paulo, BR-116: entre os km 220 e 230

23º – Paraíba, BR-230: entre os km 20 e 30

24º – Ceará, BR-116: entre os km 0 e 10

25º – Pernambuco, BR-101: entre os km 40 e 50

26º – Maranhão, BR-135: entre os km 0 e 10

27º – Ceará, BR-20: entre os km 420 e 430

28º – Minas Gerais, BR-381: entre os km 440 e 450

29º – Piauí, BR-343: entre os km 340 e 350

30º – Santa Catarina, BR- 470: entre os km 60 e 70

31º – Goiás, BR-60: entre os km 0 e 10

32º – Minas Gerais, BR-116: entre os km 410 e 420

33º – Minas Gerais, BR-381: entre os km 450 e 460

34º – Paraíba, BR-230: entre os km 30 e 40

35º – Pernambuco, BR-101: entre os km 80 e 90

36º – Paraná, BR-277: entre os km 720 e 730

37º – Paraná, BR-376: entre os km 180 e 190

38º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 190 e 200

39º – Paraná, BR-376: entre os km 0 e 10

40º – Espírito Santo, BR-101: entre os km 60 e 70

41º – Minas Gerais, BR-40: entre os km 500 e 510

42º – Pará, BR-316: entre os km 10 e 20

43º – Pernambuco, BR-101: entre os km 50 e 60

44º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 110 e 120

45º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 130 e 140

46º – Bahia, BR-324: entre os km 510 e 520

47º – Espírito Santo, BR-101: entre os km 250 e 260

48º – Goiás, BR-60: entre os km 160 e 170

49º – Goiás, BR-153: entre os km 490 e 500

50º – Rio Grande do Norte, BR-101: entre os km 100 e 110

51º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 120 e 130

52º – Minas Gerais, BR-50: entre os km 70 e 80

53º – Paraíba, BR-230: entre os km 10 e 20

54º – Rio de Janeiro, BR-40: entre os km 120 e 130

55º – São Paulo, BR-116: entre os km 270 e 280

56º – Paraná, BR-369: entre os km 140 e 150

57º – Paraná, BR-369: entre os km 150 e 160

58º – Paraná, BR-369: entre os km 170 e 180

59º – Rio de Janeiro, BR-40: entre os km 110 e 120

60º – Rio de Janeiro, BR-116: entre os km 170 e 180

61º – Santa Catarina, BR-470: entre os km 50 e 60

62º – Rio Grande do Norte, BR-110: entre os km 40 e 50

63º – Paraná, BR-116: entre os km 10 e 20

64º – Rondônia, BR-364: entre os km 230 e 240

65º – Bahia, BR-101: entre os km 710 e 720

66º – Ceará, BR-116: entre os km 10 e 20

67º – Paraná, BR-277: entre os km 580 e 590

68º – Paraná, BR-476: entre os km 130 e 140

69º – Rio Grande do Norte, BR-304: entre os km 30 e 40

70º – Santa Catarina, BR-101: entre os km 140 e 150

71º – Santa Catarina, BR- 470: entre os km 0 e 10

72º – Santa Catarina, BR-470: entre os km 70 e 80

73º – São Paulo, BR-116: entre os km 210 e 220

74º – Bahia, BR-116: entre os km 420 e 430

75º – Distrito Federal, BR-20: entre os km 10 e 20

76º – Maranhão, BR-10: entre os km 250 e 260

77º – Santa Catarina, BR- 280: entre os km 50 e 60

78º – Alagoas, BR-104: entre os km 30 e 40

79º – Pernambuco, BR-407: entre os km 120 e 130

80º – Rio de Janeiro, BR-116: entre os km 180 e 190

81º – Goiás, BR-40: entre os km 10 e 20

82º – Mato Grosso, BR-70: entre os km 0 e 10

83º – Pernambuco, BR-101: entre os km 70 e 80

84º – Pernambuco, BR-428: entre os km 180 e 190

85º – Paraná, BR-116: entre os km 110 e 120

86º – Rio Grande do Norte, BR-101: entre os km 80 e 90

87º – Rio Grande do Norte, BR-101: entre os km 90 e 100

88º – Santa Catarina, BR-280: entre os km 20 e 30

89º – Distrito Federal, BR-60: entre os km 0 e 10

90º – Distrito Federal, BR-70: entre os km 10 e 20

91º – Goiás, BR-70: entre os km 0 e 10

92º – Goiás, BR-153: entre o km 510 e 520

93º – Paraná, BR-277: entre os km 590 e 600

94º – Rio de Janeiro, BR-101: entre os km 320 e 330

95º – Rio de Janeiro, BR-116: entre o km 160 e 170

96º – Rondônia, BR-364: entre os km 340 e 350

97º – Tocantins, BR-153: entre os km 130 e 140

98º – Acre, BR-364: entre os km 130 e 140

99º – Ceará, BR-20: entre os km 410 e 420

100º – Distrito Federal, BR-20: entre os km 0 e 10

