Saiba quais serão as profissões do futuro

As demandas do mercado de trabalho evoluem no mesmo ritmo da sociedade e da economia. E muitas profissões e carreiras que serão destaque daqui a pelo menos uma década estão ligadas às tendências econômicas e sociais projetadas por estudiosos.

Setores como sustentabilidade, inovação, preocupação com a qualidade de vida e aumento da expectativa de vida da população são as principais macrotendências identificadas. Por isso, muitas das profissões do futuro são ligadas a esses temas.

Confira abaixo profissionais que vão se destacar no futuro segundo especialistas. Alguns já estão em atividade. Outros ainda vão surgir, e, para não ficar para trás, vale a pena se qualificar.

Gestor de ecorrelações.

Reúne conhecimento técnico ambiental e de legislação sobre o tema. É preciso ser bom em comunicação.

Gestor de resíduos.

Dá direcionamento adequado aos resíduos, além de transformar o lixo em fonte de renda. Engenharia ambiental, engenharia química e biologia são áreas de formação.

Engenheiro ambiental.

A preocupação com o impacto no meio ambiente, tanto na construção civil quanto no ramo industrial, faz com que o profissional seja necessário.

Engenheiro hospitalar.

Tem conhecimentos técnicos para lidar com equipamentos hospitalares de alta tecnologia.

Gestor de operações e logística.

Investimentos em rodovias, portos e aeroportos demandam profissionais que facilitem o fluxo de trabalho e trânsito de pessoas e materiais.

Gestor de marketing para e-commerce.

Dificuldades de deslocamento em grandes cidades e investimentos em segurança nas transações pela internet turbinam o mercado.

Gestor de comunidades digitais.

Comunica-se com os consumidores em redes sociais, fóruns e blogs, verifica o posicionamento da marca, monitora a concorrência e identifica negócios.

Engenheiro mecatrônico.

Os profissionais que vão conectar máquinas umas às outras atuam com programação, cálculo e gestão de ferramentas complexas.

Arquiteto digital.

Virtualização, tridimensionalidade e tempo real influenciarão a forma como as infraestruturas vão ser projetadas

Geomicrobiologista.

Lidará com as características de bactérias e organismos que poderão ajudar em áreas como medicina, alimentação, saúde e bem-estar.

Jardineiro urbano.

O especialista em plantas criadas em jardins de pequena escala ou em áreas urbanas incomuns será cada vez mais necessário.

