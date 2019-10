Saiba quais serviços vão funcionar no Dia do Funcionário Público

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre terá ponto facultativo na próxima segunda-feira (28), data em que é comemorado o Dia do Servidor Público. A medida atende ao determinado no Decreto 10.149/ 91. As disposições do decreto não se aplicam aos serviços e atividades consideradas de natureza essencial. Da mesma forma o decreto 54.433, de 21 de dezembro de 2018, estabeleceu que a data será ponto facultativo também em órgãos e unidades do governo do Estado, que estarão fechados, mas estatais terão funcionamento normal. Confira quais serviços municipais e estaduais irão funcionar no dia 28.

Serviços municipais

Confira o funcionamento dos órgãos e serviços municipais.

Saúde

A rede pública de saúde funciona normalmente nesta segunda-feira. Nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), o atendimento será mantido a partir das 8h, além de quatro unidades que funcionam em horário estendido – Unidade de Saúde São Carlos, Unidade de Saúde Modelo, Unidade de Saúde Tristeza e Unidade de Saúde Ramos, até as 22h. Os prontos atendimentos e hospitais do município – HPS (Hospital de Pronto Socorro) e HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas) – permanecerão abertos 24 horas.

Pronto-atendimentos funcionam 24 horas:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619)

156 POA

Atendimento 24 horas, todos os dias da semana (inclusive nos feriados), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncia de vandalismo e outras demandas.

Ceic

O Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre) opera 24 horas por dia. O videomonitoramento, por meio de mais de mil câmeras, acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também opera no atendimento a situações de risco e emergência.

Trânsito e Transporte

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que os ônibus funcionam com tabela de dia útil. Na loja da Rua Uruguai, 45, os postos de recarga e aquisição do TRI funcionam normalmente. No mesmo local, não haverá atendimento para biometria, recadastramento e idosos. As informações sobre os horários das viagens podem ser consultadas pelo site da EPTC , que também atende pelo fone 118 (24 horas).

Manejo Arbóreo

A Equipe de Manejo Arbóreo da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) trabalha em regime de plantão e atende demandas de urgências pelo telefone 156 POA.

Iluminação Pública

O plantão técnico da CIP (Coordenação de Iluminação Pública) atende solicitações de urgências pelo telefone 156 POA.

Limpeza Urbana

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) trabalhará normalmente com todas as coletas: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão no dia 28, com equipes das 7h às 12h. O DMLU atende pelo telefone 156 POA.

Guarda Municipal

A equipe do Programa Segurança Integrada estará em parques e praças. A vigilância fixa e motorizada atenderá escolas, postos de saúde, secretarias e prédios municipais além do plantão, na sede do Ceic. A Central de Operações da Guarda Municipal atende 24 horas pelo telefone 3289-5158.

Disque-pichação

Denúncias contra pichação e vandalismo nos prédios públicos devem ser encaminhadas pelo 153 POA.

Defesa Civil

O Gabinete de Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas nos telefones 199 e 3289-5064 para atendimento de urgências e emergências em situação de risco.

Assistência Social

O Serviço de Abordagem Social – Crianças e Adolescentes/Ação Rua atende das 9h às 19h em regime de plantão pelo telefone 3289 4994. Após esse horário, acionar o Conselho Tutelar, no telefone do plantão: 3289 8485.

– Abordagem noturna – população adulta, das 19h às 7h – F: 3289 4994

– Albergue Acolher 1 – Endereço: Rua João Simplício nº 38, Vila Jardim – F: 3737 2279

– Albergue Acolher 2 – Endereço: Rua 7 de Abril, n º 315, bairro Floresta – F: 3737 2118

– Albergue Dias da Cruz – das 19h às 7h – Avenida Azenha, 366. F: 3223 1938

– Albergue Felipe Diehl – das 19h às 7h – Praça dos Navegantes, 41. F: 3342 2882

– Água, esgoto e drenagem – Fone 156 opção 2: atendimento diário, das 7h às 17h, para registrar vazamentos de água, extravasamentos de esgoto e de pluvial, solicitar serviços operacionais, fazer agendamentos, esclarecer assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e encaminhar outros serviços. Postos de atendimento comercial do Dmae fecham na sexta-feira, 25, às 16h30, e reabrem na terça-feira, 29, às 8h30.

Loja de Atendimento da Fazenda

A Loja de Atendimento da Fazenda não funcionará na segunda-feira, retornando às suas atividades na terça (29), a partir das 9h. Atendimento telefônico: das 9h às 17h, através do 156, opção 4 (ou (51) 3289.0156 opção 4 para ligações de fora da cidade). Atendimento por e-mail: atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br

Meio Ambiente

A equipe de fiscalização da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) mantém plantão e atende urgências pelo 156 POA.

Posto de Arrecadação Fiscal

O PAF (Posto de Arrecadação Fiscal) da Procuradoria-Geral do Município, que funciona no prédio do Foro Central de Porto Alegre, funciona normalmente na segunda-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Linha Turismo

Como ocorre em todas as segundas-feiras, o linha Turismo não opera. Os roteiros acontecem de terças a domingo. Mais informações no telefone 51 3289-6765 ou pela página do facebook.

Procon

Para informações e também registrar reclamações e denúncias pela Internet, utilizar o banner Atendimento Eletrônico do site do Procon, em qualquer hora do dia.

Mercado Público

Aberto normalmente. O horário das bancas é das 7h30 às 19h30 e restaurantes ficam aberto até as 22h.

Serviços do Estado

Confira o funcionamento dos órgãos e serviços do governo estadual.

Segurança Pública

Telefones de emergência:

– Disque-denúncia da Polícia Civil: 181

– Brigada Militar: 190

– Corpo de Bombeiros: 193

– Polícia Civil: 197

– Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

– Defesa Civil: 199

– Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518

Polícia Civil

No dia 28 de outubro, o atendimento será como em fins de semana, somente por meio dos serviços de plantão.

Brigada Militar

O policiamento não sofrerá qualquer alteração, mantendo-se 24 horas por dia.

Sede da SSP (Secretaria da Segurança Pública)

Não haverá expediente na sede administrativa da SSP.

IGP (Instituto-Geral de Perícias)

Não haverá atendimento ao público, mas seguirão funcionando em regime de plantão as perícias, o Departamento Médico Legal e o serviço de identificação.

Saúde

Farmácia de Medicamentos Especiais

Não abre na segunda-feira (28/10). O retorno das atividades é na terça (29/10), a partir das 7h

Av. Borges de Medeiros, 546, Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

Não abre na segunda-feira (28/10). O retorno é na terça (29/10), a partir das 8h.

Av. Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu: telefone 192 (plantão 24 horas)

Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800 721-3000 (plantão 24 horas)

Disque Vigilância: 150 (plantão 24 horas)

Outros serviços

Banrisul

Expediente normal nas agências do Banrisul

CEEE

Expediente normal na sede administrativa e os serviços funcionarão normalmente. Seguirá disponível o atendimento pelo telefone 0800 721-2333, com plantão 24 horas. Em caso de falta de energia, pode ser enviado torpedo para o número 27307 com a palavra LUZ e mais o número da instalação (que consta em destaque da fatura).

Corsan

Expediente normal na sede da Corsan, na capital, e nas unidades no interior.

Ceasa

Expediente normal

Centro Administrativo do Estado (endereço de 14 secretarias)

Fechado na segunda-feira (28/10)

Agências FGTAS/Sine

Estarão fechadas na segunda-feira (28/10). O atendimento ao público será retomado na terça (29/10).

Em Porto Alegre, o mesmo vale para a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

DetranRS

Não haverá expediente na sede administrativa, em Porto Alegre, na segunda-feira (28/10). Assim, não serão realizados exames teóricos e práticos. O restante das atividades e serviços do Detran efetuados por empresas credenciadas ocorrerão normalmente.

Receita Estadual

Fechada na capital e nas delegacias no interior.

Se houver dúvidas, contribuintes podem realizar consultas por meio do Plantão Fiscal virtual.

TudoFácil

Estarão fechadas, na segunda-feira (28/10), as três unidades: Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital. Atendimentos serão retomados na terça-feira (29/10), às 8h. Não haverá plantão ou atendimento on-line na segunda-feira. Informações no site do TudoFácil.

Procon

Fechadas na segunda-feira (28/10) as três unidades: Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital. Atendimentos serão retomados na terça-feira (29/10), às 8h30. Não haverá plantão ou atendimentos on-line na segunda.

Cultura

Biblioteca Pública do Estado

Fechada na segunda-feira (28/10).

Rua Riachuelo, 1.190 – Centro Histórico, Porto Alegre.

Casa de Cultura Mario Quintana

Não abre às segundas-feiras, portanto, estará fechada no dia 28/10.

De terça a sexta, aberta das 9h às 21h.

Sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h.

Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico, Porto Alegre.

Site: www.ccmq.com.br

Memorial do Rio Grande do Sul

Não abre às segundas-feiras, portanto, estará fechado no feriado de 28/10.

De terça a sábado, abre das 10h às 18h.

Domingos e feriados, funciona entre as 13h e 17h.

Rua 7 de Setembro, 1.020 – Centro Histórico, Porto Alegre

Site: https://cultura.rs.gov.br/memorial-rgs

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

Não abre às segundas-feiras, portanto, estará fechado dia 28/10.

Aberto das 10h às 19h, de terça a domingo.

Praça da Alfândega, s/nº – Centro Histórico, Porto Alegre

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

Não abre às segundas-feiras, portanto, estará fechado dia 28/10.

Aberto de terça a sábado, das 10h às 18h.

Rua dos Andradas, 959 (esq. com a rua Caldas Júnior), Centro Histórico, Porto Alegre

Museu Julio de Castilhos

Não abre às segundas-feiras, portanto, estará fechado dia 28/10.

Aberto de terça a sábado, das 10h às 17h.

Rua Duque de Caxias, 1.205 – Centro Histórico, Porto Alegre

Ospa

Não há apresentação programada

Theatro São Pedro

Não haverá espetáculos na segunda-feira (28/10).

Endereço: praça marechal Deodoro, s/nº – Centro Histórico, Porto Alegre

Lazer

Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo)

Horário normal na segunda-feira (28/10). O espaço abre das 7h às 22h, sendo que a pista de atletismo fica aberta das 15h às 21h30.

Rua Gonçalves Dias, 700 – bairro Menino Deus, Porto Alegre.

Jardim Botânico

Não abre às segundas-feiras, portanto estará fechado dia 28/10.

Funciona entre terça e domingo, das 8h às 17h.

Av. Salvador França, 1.427 – bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Centro de visitantes: (51) 3320-2027

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Não abre às segundas-feiras, portanto estará fechado dia 28/10.

Funciona entre terça e domingo, das 8h30 às 17h.

BR-116, km 252 – bairro Colonial, Sapucaia do Sul

Telefone: (51) 3474-1804