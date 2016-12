Saiba qual é a melhor época do ano para economizar até 70% nas viagens dentro e fora do Brasil

Escolher a data certa para viajar em 2017 pode gerar economia de até 70%, segundo pesquisa do site de TripAdvisor. O estudo comparou a média de preço de hotéis em diferentes épocas do ano e apontou a semana mais barata para visitar destinos no Brasil e no exterior.

A maioria das datas, no entanto, cai fora da temporada. Por isso, é preciso pesquisar antes sobre o local para não acabar entrando em uma fria.

Confira a lista e programe-se para botar o pé na estrada gastando menos.

Destinos nacionais.

Ubatuba (SP)

Semana mais barata: 4 de junho

Preço: 162 reais

Preço médio anual: 489 reais

Economia: 67%

Praia do Forte (BA)

Semana mais barata: 20 de agosto

Preço: 524 reais

Preço médio anual: 724 reais

Economia: 28%

Búzios (RJ)

Semana mais barata: 25 de julho

Preço: 513 reais

Preço médio anual: 720 reais

Economia: 29%

Fernando de Noronha (PE)

Semana mais barata: 11 de junho

Preço: 2.400 reais

Preço médio anual: 2.857 reais

Economia: 16%

Destinos internacionais.

Bariloche (Argentina)

Semana mais barata: 18 de junho

Preço: 875 reais

Preço médio anual: 1.149 reais

Economia: 24%

Punta Cana (República Dominicana)

Semana mais barata: 10 de setembro

Preço: 750 reais

Preço médio anual: 866 reais

Economia: 13%

Lisboa (Portugal)

Semana mais barata: 27 de agosto

Preço: 531 reais

Preço médio anual: 601 reais

Economia: 12%

Nova York (EUA)

Semana mais barata: 2 de julho

Preço: 1.136 reais

Preço médio anual: 1.293 reais

Economia: 12%

Miami (EUA)

Semana mais barata: 18 junho

Preço: 896 reais

Preço médio anual: 975 reais

Economia: 8%

