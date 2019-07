Saiba qual é o menor preço cobrado pelo botijão do gás de cozinha em Porto Alegre

Uma pesquisa divulgada nessa segunda-feira pelo Procon de Porto Alegre aponta que R$ 64,90 é o menor preço cobrado pelo botijão P-13 do gás de cozinha na capital gaúcha, para retirada do produto no estabelecimento.

O valor foi verificado em sete pontos-de-venda, seis deles na Zona Sul e outro na Zona Leste. Com a inclusão de taxa de entrega, os valores variam de R$ 70 a R$ 87,90. No que se refere ao botijão P-45, os preços oscilam entre R$ 280 a R$ 320.

Ao todo, foram observados os valores em 36 estabelecimentos de diferentes bairros da cidade. A prefeitura recomenda que os consumidores tomem alguns cuidados na hora de adquirir o gás de cozinha.

“O consumidor não deve aceitar botijões amassados, danificados ou enferrujados”, adverte a diretora-executiva do Procon local, Fernanda Borges. O órgão é vinculado à SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economômico).

“Além de comprar somente de revendedores autorizados pela ANP [Agência Nacional do Petróleo], aconselhamos o consumidor a verificar se o botijão se encontra em perfeitas condições, com lacre, rótulo de segurança com instruções de uso e o nome da empresa fornecedora em alto relevo, assim como mês e ano de fabricação expressos de forma legível”, acrescenta.

O atendimento do órgão é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, no atendimento eletrônico, ou pessoalmente, no térreo da rua dos Andradas, 686 (Centro Histórico). O horário vai das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

São distribuídas 80 fichas diárias com atendimento, sempre por ordem de chegada. O consumidor também pode agendar atendimento presencial no site. São fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações na página do Procon no Facebook ou em página do órgão no site oficial www.portoalegre.gov.br.br.

Inclusão digital

O Procon de Porto Alegre inaugurou recentemente o Núcleo de Inclusão Digital. O novo espaço se destina aos moradores de Porto Alegre e tem como objetivo facilitar o acesso aos meios digitais para solução de demandas de consumo.

O Núcleo de Inclusão Digital conta com uma sala mobiliada, com equipamento de projeção e seis computadores. Uma equipe irá orientar os usuários para que possam utilizar sites de educação financeira, educação para o consumo, consulta ao Código de Defesa do Consumidor, canais digitais disponibilizados pelos fornecedores para atendimento (SAC), dentre outros.

Não será permitido o uso para sites de entretenimento e os seus acessos serão bloqueados. O destaque fica para as plataformas consumidor.gov.br e o atendimento eletrônico do órgão. O espaço fica na sede do órgão e não é necessário agendar atendimento.

“Projetos como estes, que ampliam os mecanismos de acesso à informação e educação ao consumo, trazem ganhos para consumidores e também para os fornecedores de bens e serviços. A soma de esforços do poder público e da iniciativa privada podem trazer transformações como a que nós temos aqui hoje”, esclarece Fernanda Borges.

O Procon foi um dos cinco selecionados em todo país para fazer parte do Projeto de Inclusão Digital promovido pelo Banco Itaú Unibanco S.A, que visa o fortalecimento do uso da Internet para solução de demandas e conflitos de consumo.

“O Procon Porto Alegre é considerado referência na prestação de serviços públicos de qualidade e eficiência. Seu protagonismo foi determinante para que fosse um dos contemplados pelo projeto. A cidade vai se sentir presenteada”, avalia Leandro Balardin, diretor de Turismo e Eventos da SMDE.

(Marcello Campos)

