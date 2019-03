Conheça o primeiro medicamento criado para prevenir a enxaqueca

A enxaqueca é uma doença neurológica e a terceira enfermidade mais afeta pessoas em todo o mundo. Muito mais do que uma dor de cabeça, ela pode causar náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, som e odores. No Brasil, a enxaqueca atinge uma a cada sete pessoas, o que representa cerca 30 milhões de indivíduos.

Uma pesquisa aponta que quem sofre com enxaqueca diminui pela metade a produtividade no trabalho e que as mulheres tem três vezes mais incidência do que os homens. As causas da enfermidade ainda não são totalmente conhecidas e podem variar de pessoa para pessoa.

A Anvisa, órgão de regulação de saúde do Brasil, aprovou em março de 2019 o primeiro tratamento preventivo específico para enxaqueca. Trata-se do medicamento biológico erenumabe, comercialmente registrado como Pasurta. A previsão é de que esteja disponível ainda no primeiro semestre e já conta com aprovação nos Estados Unidos e Europa.

Erenumabe foi desenvolvido especificamente para bloquear os receptores do peptídeo relacionado com os genes de calcitonina (CGRP), responsáveis por desencadear crises de enxaqueca. Os níveis de CGRP sobem durante as crises e se normalizam quando elas acabam. “As pessoas com enxaqueca passarão a contar com uma opção de tratamento preventivo com efeitos colaterais quase nulos”, afirmou Luis Boechat, diretor médico da Novartis.

