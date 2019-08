Saiba qual foi o menor e o maior preço cobrado pelo litro de combustível nos postos de Porto Alegre durante essa semana

A prefeitura de Porto Alegre postou em site oficial a mais recente pesquisa do Procon municipal sobre os preços dos combustíveis nos postos da capital gaúcha. O levantamento foi realizado nessa quarta e quinta-feira (7 e 8 de agosto) em um total de 50 estabelecimentos da Capital e, de acordo com o órgão, representam uma amostragem dos valores praticados nas bombas.

No caso da gasolina comum, o preço mais barato foi de R$ 4,299 o litro, constatado em um posto da avenida Bento Gonçalves nº 1.960 (bairro Partenon). Já o mais caro chegou a R$ 4,699 em pelo menos quatro estabelecimentos de três avenidas da cidade: Silva Só nº 371 (Santa Cecília), Farrapos nº 440 (Floresta) e João Wallig nº 724 e nº 735 (Passo D’Areia).

O etanol, por sua vez, oscilou em uma faixa entre R$ 3,699 e R$ 4,399 durante o período. Enquanto isso, o óleo diesel ficou em uma faixa de R$ 3,157 a R$ 3,699 para a versão S-500 e de R$ 3,390 a R$ 3,799 para a versão S-10.

Recomendações ao consumidor

Dentre as orientações do Procon de Porto Alegre ao consumidor está a de que, sempre que possível, faça uma pesquisa comparativa antes de abastecer. Outra dica é utilizar o aplicativo “Menor Preço” do programa estadual NFG (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para sistemas Android e IOS.

Esse recurso informa o usuário, em tempo real, sobre os valores atualizados dos combustíveis. Para colaborar com as informações do aplicativo, é importante que o consumidor solicite a inclusão do seu número de CPF (Cadastro da Pessoa Física) na nota fiscal do produto, conforme exigido pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, do governo do Estado.

“Prestigiar os postos que comercializam combustíveis com preços mais competitivos é uma prática que acaba incentivando a concorrência e pode significar uma considerável economia para o bolso do consumidor”, ressalta a diretora-executiva do órgão na capital gaúcha, Fernanda Borges.

Atendimento

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município. Por meio do órgão de defesa do consumidor, é possível registrar reclamações pessoalmente na rua dos Andradas nº 686 (Térreo), no Centro Histórico, próximo à rua Bento Martins e à Casa de Cultura Mario Quintana. O guichê está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com distribuição de 80 fichas diárias, por ordem de chegada.

Também é possível agendar previamente o atendimento presencial por meio da página do Procon no site da prefeitura: www.portoalegre.rs.gov.br, com 11 senhas fornecidas a cada dia diárias. O mesmo endereço eletrônico permite o encaminhamento de reclamações on-line. O órgão conta, ainda, com uma página bastante ativa na rede social Facebook.

