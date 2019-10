Saiba qual o preço mais barato e o mais caro para o gás de cozinha em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre divulgou o mais novo levantamento de preços do gás de cozinha vendido na cidade. De acordo com o Procon local, órgão ligado à SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), o menor valor encontrado para o botijão P13 – sem a taxa de entrega – foi de R$ 60 (empresa no bairro Medianeira) e o maior de R$ 81,90 (bairro Rubem Berta).

Com a taxa, o custo ao consumidor variou de R$ 70 a R$ 87,90. Quanto ao botijão P45, os preços oscilaram em uma faixa entre R$ 280 a R$ 311. Os agentes responsáveis pela pesquisa percorreram 37 estabelecimentos em todas as regiões da capital gaúcha. O relatório completo pode ser conferido em www.portoalegre.rs.gov.br/procon.

A prefeitura recomenda alguns cuidados na hora de adquirir o gás de cozinha. “Além de comprar somente de revendedores autorizados pela ANP [Agência Nacional de Petróleo], aconselhamos o consumidor a verificar se o botijão se encontra em boas condições”, adverte a diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

Segundo ela, isso inclui o lacre, rótulo de segurança com instruções de uso, nome da empresa fornecedora em alto relevo e, de forma legível, o mês e o ano de produção. “Ninguém é obrigado a aceitar botijões amassados, danificados ou enferrujados”, acrescenta.

Atendimento

O Procon de Porto Alegre atende exclusivamente cidadãos residentes no próprio município. É possível registrar reclamações diretamente por meio do site, pelo atendimento eletrônico, ou pessoalmente na sede do órgão, na Rua da Praia nº 686, térreo, entre a rua Bento Martins e a Casa de Cultura Mario Quintana (Centro Histórico).

As portas estão abertas à população de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Diariamente, são distribuídas 80 fichas, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, sendo fornecidas 11 senhas diárias para essa modalidade. Mais informações na página do órgão na rede social Facebook.

(Marcello Campos)

