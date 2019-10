Saiba quando serão os próximos pagamentos da folha dos servidores estaduais gaúchos

Nessa segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul detalhou o calendário de pagamentos referentes a setembro para os funcionários públicos do Executivo estadual. De acordo com a Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), no dia 15 será quitada a folha para os servidores que recebem salário líquido de até R$ 2,5 mil – esse contingente abrange 184.908 contracheques (cerca de 54% do total).

O passo seguinte será o depósito, mediante fracionamento, para quem ganha acima dessa faixa. A primeira parcela está prevista para 16 de outubro, no valor de R$ 1 mil. Depois disso, somente no dia 12 de novembro deve entrar o pagamento seguinte, no valor de R$ 3,35 mil.

“Nesse dia, estarão quitados os contracheques de 75% do funcionalismo”, projeta o site oficial do Palácio Piratini. “A quitação total da folha de setembro está prevista para 13 de novembro.”

De acordo com o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, o governo do Estado assumiu o compromisso de dar previsibilidade aos servidores do Poder Executivo. “Todos continuam trabalhando para encontrar alternativas e receitas capazes de permitir a quitação dos salários o quanto antes”, ressalta.

“Analisando o fluxo de caixa hoje, essas são as datas possíveis para dar previsibilidade de pagamento. Qualquer variação positiva, que dê segurança para o depósito de mais uma faixa salarial, será anunciada”, acrescenta.

Também nessa segunda-feira, o Executivo depositou uma parcela de R$ 1,1 mil que não estava prevista no calendário relativo a agosto para os servidores que recebem acima de R$ 2,5 mil líquidos.

Com essa medida, foram quitados no último dia deste mês os contracheques de até R$ 3,6 mil líquidos (67% da folha), Já para 10 de outubro (quinta-feira da semana que vem) está previsto o depósito de mais uma parcela de R$ 3,4 mil, ampliando assim a integralização para R$ 7 mil líquidos (89% dos vínculos).

“A previsão de depósito foi possível graças às variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias, o que garante segurança para pagar uma parcela adicional”, atribuiu o Piratini. A nona parcela do 13º salário de 2018 também entrou nas contas dos servidores estaduais nesse 30 de setembro.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, a folha dos servidores e fornecedores da prefeitura referente a setembro foi integralizada nessa segunda-feira. Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o valor (em um total de R$ 231,4 milhões) foi honrado com recursos do Tesouro Municipal.

“Isso é consequência dos ajustes feitos pelo Executivo e das reformas estruturais aprovadas no Legislativo”, frisou. “Estamos trabalhando para a sustentabilidade nos próximos anos, com o desafio de manter os pagamentos e ampliar os investimentos nos serviços para a cidade.”

O parcelamento de salários do funcionalismo foi adotado no período de junho a novembro de 2017, devido à crise financeira enfrentada pelo município. Com o ingresso de receitas relativas ao IPTU (Importo Predial, Territorial e Urbano), os salários voltaram a ser pagos integralmente desde dezembro daquele ano até junho de 2018 (exceto o 13º salário, parcelado em dez vezes no ao passado).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: