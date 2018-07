Saiba quanto cada seleção vai receber da entidade máxima do futebol no Mundial

A entidade máxima do futebol vai pagar um total de US$ 400 milhões (R$ 1,54 bilhão) para as 32 seleções que participaram do Mundial, que está sendo realizado na Rússia, tendo um ranking de premiação de acordo com a classificação dos times ao término da competição. A Seleção Brasileira, por exemplo, vai receber US$ 16 milhões (R$ 61,8 milhões) por ter chegado até as quartas de final do Mundial. O campeão do mundo receberá US$ 38 milhões (R$ 146,8 milhões).

O valor ao campeão é US$ 3 milhões maior do que foi pago para a Alemanha em 2014, no Mundial disputado no Brasil. A premiação paga pela entidade máxima do futebol é dada para as federações, que podem ou não repassar aos atletas.

Continuam na briga pelo título, as seleções da França, Bélgica, Inglaterra e Croácia.

Veja a lista do quanto cada federação receberá pela classificação obtida no Mundial.

Campeão do mundo (US$ 38 milhões = R$ 146,8 milhões); vice-campeão (US$ 28 milhões = R$ 108,1 milhões); terceiro lugar (US$ 24 milhões = R$ 92,7 milhões); quarto lugar (US$ 22 milhões = R$ 85 milhões); eliminados nas quartas de final (US$ 16 milhões = R$ 61,8 milhões); eliminados nas oitavas de final (US$ 12 milhões = R$ 46,3 milhões); eliminados na primeira fase (US$ 8 milhões = R$ 30,9 milhões).

Valores totais (US$ 400 milhões = R$ 1,54 bilhão).

Catar 2022

Considerada por muitos dentro da entidade máxima do futebol como o “maior erro” da história da entidade, o Mundial de 2022 no Catar já é uma realidade. Enquanto a bola rola nos estádios russos, um pequeno exército de 180 pessoas enviadas pelo país árabe observa cada detalhe da organização para implementar um projeto similar para o próximo Mundial. Fora dos estádios, os negócios se proliferam e os contratos estão sendo fechados numa velocidade cada vez maior.

Documentos internos da entidade obtidos com exclusividade pelo jornal O Estado de S. Paulo revelam que a entidade máxima do futebol espera atingir uma receita recorde de US$ 6,6 bilhões (R$ 26 bilhões) com o próximo Mundial. O valor é US$ 1 bilhão (R$ 3,86 bilhões) a mais do que se garantiu na edição de 2014, no Brasil. No informe confidencial, a entidade qualifica a previsão como “realista e ambiciosa”. Mas admite que 70% dos contratos com a entidade máxima do futebol já estão fechados. “Estamos trabalhando à toda velocidade”, disse o CEO do Mundial de 2022, Hassan Al Thawadi.

A próxima competição tem sido alvo de polêmicas desde o seu anúncio, em 2010, de que o Catar seria a sede, superando as candidaturas de EUA e Austrália. Desde então, o FBI, a Justiça da Suíça e a França investigam o processo de escolha. O próprio ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, é acusado de ter vendido seu voto para o Catar. As críticas de entidades de direitos humanos e mesmo governos estrangeiros chegaram a levantar a possibilidade de que o evento poderia mudar de sede.

