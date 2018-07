Saiba que é o Pussy Riot, o grupo feminista russo que assumiu a invasão à final do Campeonato Mundial

Pouca gente entendeu quando, durante a final do Mundial na Rússia neste domingo (15), quatro invasores surgiram no gramado usando camisetas brancas e calças pretas. Mais tarde, veio a pista: o grupo feminista Pussy Riot assumiu a autoria do ato. Mais conhecido por seu ativismo do que pela música, o coletivo de artistas foi formado em 2011, já com o objetivo de misturar arte e política em vídeos e performances rápidas, na maioria das vezes, não autorizadas.

Os integrantes geralmente se apresentam com os rostos cobertos por balaclavas, espécie de touca ninja. Na música, o Pussy Riot diz se inspirar principalmente em bandas inglesas de punk rock e no movimento feminista americano Riot Grrrl, surgido nos anos 1990.

Mas na edição deste ano do South by Southwest, festival de tecnologia e cultura em Austin (EUA),a banda se mostrou em uma nova fase, mais influenciada por pós-techno e música russa. O grupo convidou ao palco do evento Chelsea Manning, transexual americana que passou anos na prisão após divulgar documentos confidenciais ao WikiLeaks.

Os rostos de Nadezhda Tolokonnikova e Maria Alyokhina são os mais conhecidos do grupo. Em 2012, elas foram condenadas a dois anos de prisão por “vandalismo” e “incitação ao ódio religioso” após cantarem uma “oração punk”, intitulada “Maria mãe de Deus, tire Putin”, na catedral de Moscou.

Uma terceira integrante, Yekaterina Samutsevich, foi libertada em outubro de 2012, quando a Justiça suspendeu sua pena ao julgar uma apelação. Tolokonnikova chegou a ser internada após fazer uma greve de fome na cadeia. O caso moblizou celebridades como Paul McCartney, Yoko Ono e Madonna, aumentando a projeção do grupo.

Ao serem libertadas, em 2014, as ativistas agradeceram o governo russo pela publicidade. “Estamos falando sobre nosso trabalho com o uso da mídia – como pegar uma única ideia e espalhá-la por todo o mundo. Isso é o que fizemos em cooperação com o Estado russo”, ironizou Tolokonnikova.

