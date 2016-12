Saiba que seu número de celular já deve estar sendo usado para monitorar suas atividades e suas compras

Da próxima vez que alguém pedir o número de seu celular, pense duas vezes antes de revelá-lo. Ele é mais que uma combinação de dígitos. Cada vez mais pode ser usado para a obtenção de informações pessoais mantidas por todo tipo de empresa, incluindo financeiras e redes sociais.

Um número simples pode ser usado para monitorar e prever o que você compra, pesquisa e até o que vê na TV. “Ele se transformou na chave para o quarto da sua vida, das informações a seu respeito”, diz Edward M. Stroz, ex-agente de crimes de alta tecnologia do FBI (polícia federal americana).

Apesar disso, o número do seu celular não é uma informação regulamentada oficialmente como o número da Seguridade Social nos EUA, um dado que as empresas têm que manter em sigilo. Nós também somos aconselhados a escondê-lo e protegê-lo; no entanto, não pensamos duas vezes quando nos pedem para dar o número do celular a quem mal conhecemos.

Quase metade dos lares americanos desistiu das linhas fixas e tem apenas serviço móvel, número esse que cresceu mais de 10% em apenas três anos. Entre as pessoas de 25 e 29 anos, essa proporção sobe para 73%, segundo as estatísticas oficiais.

Taylor Gallanter, uma jovem de 23 anos, tem celular próprio desde os 15. Nunca teve telefone fixo e duvida que um dia venha a ter. Ela sabe o valor que seu número tem, pois não o fornece em formulários digitais a menos que seja obrigatório. Usar o endereço de e-mail como contato, segundo ela, é menos arriscado. “Só com o nome e o número dá para descobrir um monte de coisa.”

Para investigadores, o número do celular é ainda mais útil que o da Seguridade Social porque está ligado a inúmeras bases de dados e conectado a um aparelho que quase sempre está com a pessoa. “Ele pode ser um portal a todo tipo de informação”, alerta Robert Schoshinski, diretor assistente para privacidade e proteção de identidade da Comissão Federal de Comércio.

História.

O uso dessa sequência numérica repete a história do número da Seguridade Social, criado em 1936. Seu objetivo era permitir que o sistema de seguro mantivesse registros dos trabalhadores. Nunca foi pensado como um número geral de identificação. Aos poucos, a simplicidade de um número único de identificação estimulou o uso mais amplo por outras agências do governo e corporações. Isso ocorreu nos anos 1960, quando os computadores tornaram possível a criação de arquivos digitais imensos sobre cidadãos e clientes.

Sua disseminação como identificador rápido e fácil, encontrado em todos os tipos de bases de dados corporativas e governamentais, facilitou as operações comerciais – mas houve consequências involuntárias. “O número da Seguridade Social é tão difundido e tão pouco protegido que se tornou o maior veículo para a epidemia atual de roubo de identidade”, revela Alessandro Acquisti, cientista da computação e especialista em privacidade.

