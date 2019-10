Saiba quem é Eduardo Gomes, escolhido por Bolsonaro para líder do governo no Congresso

O novo líder do governo no Congresso, o sergipano Eduardo Gomes (MDB-TO), 53 anos, cumpre o primeiro mandato como senador, eleito em 2018. O novo líder no Congresso assume o posto após a destituição da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) do cargo, em meio a uma crise entre o presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PSL. O nome de Gomes para o cargo foi confirmado no início da tarde desta quinta-feira.

Antes, foi deputado federal por três mandatos consecutivos. O primeiro cargo eletivo foi em 1996, quando assumiu vaga de vereador em Palmas e se reelegeu quatro anos depois. Em 1986, foi secretário de Educação do município de Xambioá, no Tocantins.

Candidato ao Senado mais votado em Tocantins (248.358 votos, cerca de 19,48% dos votos), Eduardo Gomes foi eleito pelo Solidariedade e se filiou ao MDB em dia 29 de janeiro, dias antes da posse.

Desde março, Gomes já atuava em favor do governo no Senado. Escolhido pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ele é um dos vice-líderes na Casa, ao lado de Nelsinho Trad (PSD-MS), Elmano Férrer (PODE-PI) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

No Senado, Gomes votou: a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência no primeiro turno.

contra a suspensão dos decretos de Jair Bolsonaro sobre armas; a favor da redução da idade mínima para posse de arma em área rural; contra destaque sobre abono salarial que desidratou em R$ 76 bilhões a economia prevista com a reforma da Previdência.

O novo líder no Congresso foi relator de uma proposta que destina crédito suplementar de R$ 3,04 bilhões para seis ministérios.

É autor de uma PEC que inclui a proteção de dados pessoais disponíveis em meios digitais na lista das garantias individuais da Constituição Federal, aprovada em dois turnos na Casa.

Eduardo Gomes é titular em seis comissões – entre as quais, a CAS (Comissão de Assuntos Sociais) e a CI (Comissão de Serviços de Infraestrutura).

Em julho, se licenciou do cargo de senador para assumir como secretário de Governo do estado de Tocantins, a convite do governador Mauro Carlesse (DEM). Um mês depois, pediu exoneração e voltou para o Senado. As informações são do portal G1.