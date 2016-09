Saiba quem é o atleta brasileiro que é a cara do Neymar

Nos dias 8 e 9 de setembro, uma atleta com a cara do Neymar estará representando o Brasil na Paralimpíada no Rio nas provas de atletismo no Engenhão. Daniel Tavares é chamado de “Neymar” por colegas da seleção devido à semelhança física com o jogador, o velocista de 20 anos competirá nos 400 metros T20, classe para atletas com deficiência intelectual.

“Todo mundo brinca com a minha semelhança com o Neymar, já estou acostumado, levo numa boa. No último Mundial de Atletismo [realizado em Doha, em outubro de 2015], teve uma pessoa que me pediu para tirar foto na rua achando que eu era o Neymar. Não ligo para isso, mesmo porque gosto muito de futebol e sou fã do cara”, disse.

Nascido em Marília-SP, Tavares começou justamente no futebol. Oriundo de um projeto social da sua cidade, trocou os gramados pelas pistas após um conselho de uma treinadora, que se impressionou com a sua velocidade. A ascensão no atletismo foi meteórica. Em 2015, Tavares já conquistou o seu primeiro ouro em Mundiais, com a vitória nos 400 metros T20 em Doha.

Este ano, ele bateu o recorde mundial na mesma prova, ao percorrer o trecho em 47s78 no evento-teste de atletismo paralímpico, no Engenhão. Tavares descobriu a sua deficiência ainda na escola. Com dificuldade de aprendizado, ele encontrou no esporte um novo horizonte. Com oito irmãos, o atleta espera ajudar a sua família a ter mais recursos.

