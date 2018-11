Saiba quem é quem no disputado espaço em volta de Bolsonaro no seu discurso da vitória

A noite do último domingo foi agitada na casa de Jair Bolsonaro. Amigos, aliados próximos – e outros nem tanto – lotaram os espaços da casa dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Recém eleito, ele discursou primeiro pelo Facebook, ao lado da mulher e de uma intérprete de libras (língua brasileira de sinais), e depois para as câmeras de TV em frente à sua casa.

Durante a oração e seu discurso para a TV, aliados disputavam seu lugar no espaço mais concorrido daquela noite, entrando e saindo de cena com um leve empurra-empurra e muitos pescoços esticados. Mas, afinal, quem eram essas pessoas ao redor de Bolsonaro? Conheça, a seguir, alguns deles.

Perfis

– Michelle Bolsonaro, mulher do presidente eleito: terceira esposa de Bolsonaro, a futura primeira-dama dá aula de libras (língua brasileira de sinais) e é evangélica, frequentadora assídua da congregação Batista Atitude. Eles se casaram em 2007 e juntos tiveram a quinta filha dele, Laura. Amigos a descrevem como uma pessoa de origem humilde, simples e discreta, que não gosta de roupas curtas e nem de muita maquiagem.

– Magno Malta: pastor do PR que não conseguiu se reeleger senador pelo Espírito Santo nessas eleições, começou a oração com Bolsonaro e aliados no dia da vitória. Especula-se que ele deve integrar o governo Bolsonaro. Como senador, é autor de projetos de lei pleiteados pela bancada evangélica: a proposta que cria o programa Escola Sem Partido e o texto de emenda constitucional que isenta igrejas do pagamento de IPTU.

– Deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS): reeleito para a Câmara, Lorenzoni deve ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no novo governo Bolsonaro. O parlamentar gaúcho de 64 anos é articulador da campanha do presidente eleito desde 2017. Médico veterinário, começou a vida política como dirigente de entidades da categoria no Rio Grande do Sul. Ele foi citado na delação premiada da JBS como receptor de R$ 200 mil para caixa dois eleitoral.

– Deputado federal eleito Hélio Bolsonaro (PSL-RJ): subtenente do Exército, Hélio Fernando Barbosa Lopes, o homem que ficou o tempo inteiro atrás de Bolsonaro, foi o deputado federal mais votado no Estado Rio. Conhecido como Hélio Negão, candidatou-se com o nome de Bolsonaro acoplado ao seu. Foi eleito por 345 mil pessoas. Hélio teve participação ativa na campanha do padrinho político. Acompanhou Bolsonaro em viagens e, depois do atentado em que foi esfaqueado, visitou-o no hospital.

– Senador eleito Luiz Carlos Heinze (PP-RS): o gaúcho Luiz Carlos Heinze foi eleito senador pelo PP – partido que havia feito um acordo nacional com o PSDB para apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência, com Ana Amélia Lemos, também do Rio Grande do Sul, como sua vice. Heinze, atualmente deputado federal, é ligado à área do agronegócio, e seu nome está sendo ventilado para assumir o comando da pasta da Agricultura. Também é conhecido por falas controversas. Em um evento com agricultores no Rio Grande do Sul em 2013, disse que “quilombolas, índios, gays, lésbicas” eram “tudo o que não presta”.

– Gustavo Bebianno: fiel escudeiro de Bolsonaro, o advogado carioca era presidente do PSL até a eleição de Bolsonaro. Deixou a presidência horas depois de o partido ter alçado o candidato à Presidência. O fundador da legenda, Luciano Bivar, reassumiu o cargo. Bebianno exerceu papel central na campanha de Bolsonaro, servindo como um de seus interlocutores. Assessorou Bolsonaro juridicamente de forma voluntária em 2017 depois de procurá-lo com insistência desde 2015. A expectativa é de que Bebianno exerça algum cargo de importância no governo – seu nome tem sido aventado para o Ministério da Justiça.

– Alexandre Frota (PSL-SP), eleito deputado federal: ex-ator (incluindo filmes pornográficos), Alexandre Frota foi eleito deputado federal por São Paulo com 152 mil votos. Ele vem ganhando proeminência política desde os movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT) – principalmente nas redes sociais. Foi por meio delas que ele reproduziu diversos vídeos gravados na noite da apuração de votos. Na hora do discurso de Bolsonaro, Frota aparece ao fundo, o tempo todo gravando com o celular.

