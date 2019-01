Saiba quem é quem no primeiro e no segundo escalões do governo de Bolsonaro

A maior parte dos Ministérios do governo de Jair Bolsonaro (PSL) já definiu os nomes que ocuparão os seus principais cargos. Apenas três pastas (Minas e Energia, Defesa e Meio Ambiente) ainda não concluíram as suas nomeações.

O ministério de Relações Exteriores divulgou na véspera um novo organograma e deve anunciar seu secretariado em até 30 dias. Já as nomeações para o BC (Banco Central), que ainda possui status de ministério, dependem ainda de aprovação do Senado.

Passadas duas semanas desde a posse da nova gestão federal, veja a seguir os nomes de alguns dos integrantes do primeiro e do segundo escalações do Executivo.

Casa Civil

– Ministro: Onyx Lorenzoni

– Secretário-executivo: Abraham Weintraub

– Subchefe para Assuntos Jurídicos: Jorge Oliveira

Secretaria-Geral

– Ministro: Gustavo Bebianno

– Secretário-executivo: Floriano Peixoto Vieira Neto

– Secretário especial-Adjunto: Lauro Luís Pires da Silva

Secretaria de Governo

– Ministro: Carlos Alberto dos Santos Cruz

– Secretário-executivo da Secretaria de Governo: Mauro Biancamano Guimarães

Defesa

– Ministro: general Fernando de Azevedo e Silva

– Secretário-geral: Almirante Garnier

AGU (Advocacia-Geral da União)

– Ministro: André Luiz de Almeida Mendonça

– Secretário-geral de Consultoria: Renato de Lima França

– Procurador-geral da União: Vinícius Torquetti Domingos Rocha

CGU (Controladoria-Geral da União)

– Ministro: Wagner de Campos Rosário

– Secretário-executivo: José Marcelo Castro de Carvalho

– Corregedor-geral da União: Gilberto Waller Junior

Justiça e Segurança Pública

– Ministro: Sérgio Moro

– Assessor especial de assuntos legislativos: Valdimir Passos de Freitas

– Presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras): Roberto Leonel

– Secretária nacional de Justiça: Maria Hilda Marsiaj

Relações Exteriores

– Ministro: Ernesto Araújo

– Secretário-geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores – Otávio Brandelli

Economia

– Ministro: Paulo Guedes

– Secretário-executivo: Marcelo Guaranys

– Secretário especial da Receita Federal: Marcos Cintra

– Secretário especial de Previdência e Trabalho: Rogério Marinho

Infraestrutura

– Ministro: Tarcísio Gomes de Freitas

– Secretário-executivo: Marcelo Sampaio

– Secretária-executiva adjunta: Viviane Esse

Minas e Energia

– Ministro: Almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr.

– Secretária-executiva: Marizeth Pereira

Agricultura

– Ministra: Tereza Cristina

– Secretário executivo: Marcos Montes

– Secretário especial de Assuntos Fundiários: Nabhan Garcia

– Secretário de Política Agrícola: Eduardo Sampaio Marques

– Secretário de Defesa Sanitária: José Guilherme Tollstadius Leal

Ciência e Tecnologia

– Ministro: Marcos Pontes

– Secretário executivo: Júlio Semeghini Neto

– Chefe de gabinete: Celestino Todesco

– Secretário de pesquisa e formação: Marcelo Marcos Morales

– Secretário de telecomunicações: Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes

Meio Ambiente



– Ministro: Ricardo Salles

Mulher, Família e Direitos Humanos

– Ministra: Damares Alves

– Secretário-executivo: Sérgio Carazza

– Secretário de Proteção Global: Sérgio Augusto de Queiroz

– Secretária da Família: Angela Vidal Gandra da Silva Martins

Cidadania

– Ministro: Osmar Terra

– Secretária-executiva: Tatiana Alvarenga

– Secretário especial de Cultura: Henrique Medeiros Pires

– Secretário especial de Esporte: Marco Aurélio Vieira

Saúde

– Ministro: Luiz Henrique Mandetta

– Secretário-executivo: João Gabbardo -ex-secretário de saúde do Rio Grande do Sul, ex-presidente do Conass

– Secretário da Saúde Indígena: Marco Antônio Toccolini – (mantido da gestão Temer)

Educação

– Ministro: Ricardo Vélez Rodríguez

– Chefe de Gabinete: Tiago Tondinelli

– Secretário-executivo: Luiz Antonio Tozi

– Secretária de Educação Básica: Tania Leme de Almeida

Turismo

– Ministro: Marcelo Álvaro Antônio

– Secretário-Executivo: Alberto Alves

– Secretário Nacional de Estruturação do Turismo: José Antônio “Totó” Parente

Banco Central

– Ministro (a ser aprovado pelo Senado): Roberto Campos Neto.

