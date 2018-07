Saiba quem são os 12 meninos e o técnico presos em uma caverna na Tailândia

O resgate do grupo de 12 meninos e um técnico de futebol em uma caverna, na Tailândia, está atraindo olhares de todo o mundo. O time foi encontrado após 9 dias de buscas na caverna Tham Luang. As operações de resgate prosseguem, mas eles ainda podem esperar meses para voltar à superfície.

Os 12 meninos e seu treinador, isolados pela água há nove dias em uma caverna inundada pela chuva na Tailândia, receberão alimentos para quatro meses e aulas de mergulho para o resgate, anunciou a Marinha do país nesta terça-feira (3). No primeiro contato, os meninos questionaram quando sairão de lá e disseram que estão com fome.

Os garotos têm entre 11 e16 anos e, seu técnico, tem 25 anos. Eles integram o time Moo Pa (ou Wild Boars). Familiares estão na entrada da caverna aguardando novidades sobre o resgate. As informações são do portal de notícias G1.

Veja o que se sabe sobre eles até agora:

Ekkapol Chantawong é o treinador de 25 anos. Seu apelido é Aek. Kham Chantawong, tio de treinador, afirmou ao The Guardian, que ele já havia visitado cavernas em outras ocasiões. “Ele é muito cuidadoso com os meninos. Eles se dão super bem e as crianças nunca brigaram entre elas”, contou Kham.

Chanin Wiboonroongrueng é o mais jovem de todos e tem 11 anos.

Duangphet Promthep tem 12 anos. Seu pai, Kham Phromthep, afirmou que ficou em êxtase quando viu o filho no vídeo do resgate. “Estou muito feliz de ver o rosto dele entre os outros”, afirmou Kham ao The New York Times. Ele, que vai a caverna todos os dias em busca de notícias, estava em casa quando soube que haviam encontrado os garotos. “Ele perdeu peso e parece cansado, mas, ainda assim, continuo feliz em vê-lo”.

Somphong Jaiwong tem 13 anos. Manutsanun Kuntun, professor do garoto, informou à agencia AFP que ele “é um menino alegre, que gosta de futebol e todos os esportes. Seu sonho é se tornar jogador da seleção tailandesa”.

Mongkol Boonpium tem 13 anos e, segundo seu pai, Thinnakorn Boonpiem, ele é um “bom garoto, que ama estudar – quase tanto quando jogar futebol”.

Mongkol entrou para o time há um ano e no dia em que o grupo desapareceu, ele tinha ido para um treino, como de costume. Segundo o jornal The Guardian, ele não havia dito ao pai que planejava explorar a caverna e sua família começou a ficar preocupada quando ele não retornou para casa. “Desde então, estou aqui em frente a caverna”, disse o pai do garoto.

Pipat Phothai, de 15 anos, fez aniversário no último domingo. Seu pai informou a CNN que a família havia planejado uma festa surpresa. O bolo de aniversário do garoto permanece intocado.

Prachuck Sutham, 14 anos.

Ekkarat Wongsookchan, 14 anos.

Nattawoot Thakamsai, 14 anos.

Adul Samon, 14 anos.

Phornchid Kamluang, 16 anos.

Peerapat Sompiengjai, 16 anos.

Panumart Saengdee, idade desconhecida.

