Saiba quem são os 20 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, lidera pelo terceiro ano consecutivo o ranking de receitas dos jogadores de futebol, que foi divulgado nesta terça-feira (2) pela revista “France Football”.

O camisa 10 mais badalado da atualidade encabeçou a lista em oito edições desde 2010, só sendo superado em 2013, pelo inglês David Beckham, e em 2017, pelo português Cristiano Ronaldo.

Na temporada 2018/2019, Messi terá embolsado 130 milhões de euros (R$ 563,4 milhões), contra 113 milhões de euros (R$ 489,7 milhões) de CR7, e 91,5 milhões de euros (R$ 396,5 milhões) de Neymar, do Paris Saint-Germain.

Com relação aos 12 meses anteriores, Messi terá aumento de 4 milhões de euros. Do montante total, 70% são referentes ao salário do argentino, no caso, 86,9 milhões de euros, no que está incluído parte do bônus pela renovação de contrato assinada no fim de 2017.

Além disso, 38 milhões de euros dizem respeito a contratos publicitários, e 5,1 milhões de euros em prêmios.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, terá aumento de 20 milhões de euros, após a transferência do Real Madrid para a Juventus. O português receberá 57,7 milhões de euros em salários, 54 milhões de euros em publicidade e 1,5 milhão de euros em prêmio.

Neymar, aos 27 anos, superará na temporada a barreira dos 90 milhões de euros, algo que Messi e CR7 só conseguiram depois dos 30 anos. O brasileiro recebe 48,9 milhões de euros em salários, 40 milhões de euros em publicidade e 2,6 milhões de euros em prêmios.

Logo atrás do trio, aparecem o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, com 44 milhões de euros, e o atacante galês Gareth Bale, do Real Madrid, com 40,2 milhões de euros, fechando assim o ‘top-5’.

O sexto lugar é do veterano meia espanhol Andrés Iniesta, atualmente no Vissel Kobe, do Japão, com 33 milhões de euros. O meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, é o oitavo, com 30 milhões de euros.

Os 20 mais

1º — Messi (ARG) — Barcelona — € 130 milhões (R$ 561 milhões);

2º — Cristiano Ronaldo (POR) — Juventus — € 113 milhões (R$ 487,7 milhões);

3º — Neymar (BRA) — Paris Saint-Germain — € 91,5 milhões (R$ 394,9 milhões);

4º — Griezmann (FRA) — Atlético de Madrid — € 44 milhões (R$ 189,9 milhões);

5º — Bale (GAL) — Real Madrid — € 40,2 milhões (R$ 173,5 milhões);

6º — Iniesta (ESP) — Vissel Kobe — € 33 milhões (R$ 142,4 milhões);

7º — Alexis Sánchez (CHI) — Manchester United — € 30,7 milhões (R$ 132,5 milhões);

8º — Philippe Coutinho (BRA) — Barcelona — € 30 milhões (R$ 129,5 milhões);

9º — Lavezzi (ARG) — Hebei China Fortune — € 28,3 milhões (R$ 122,1 milhões);

10º — Suárez (URU) — Barcelona — € 28 milhões (R$ 120,9 milhões);

11º — Gerard Piqué (ESP) — Barcelona — € 27 milhões (R$ 116,5 milhões);

12º — Toni Kross (ALE) — Real Madrid — € 26,3 (R$ 113,5 milhões);

13º — Mesut Özil (ALE) — Arsenal — € 25,8 milhões (R$ 111,4 milhões);

14º — Kylian Mbappé (FRA) — Paris Saint-Germain — € 25 milhões (R$ 107,9 milhões);

15º — Oscar (BRA) — Sahngai SIPG — € 24,3 milhões (R$ 104,9 milhões);

16º — Sergio Agüero (ARG) — Manchester City — € 24,3 milhões (R$ 104,9 milhões);

17º — Kevin De Bruyne (BEL) — Manchester City — € 23,5 milhões (R$ 101,4 milhões);

18º — Hulk (BRA) — Shangai SIPG — € 23,4 milhões (R$ 101 milhões);

19º — Paul Pogba (FRA) — Manchester United — € 23,3 milhões (R$ 100,6 milhões);

20º — Sergio Ramos (ESP) — Real Madrid — € 23 milhões (R$ 99,3 milhões).

