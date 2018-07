Saiba quem são os dez famosos que faturam mais no Instagram

US$ 1 milhão por um post patrocinado no Instagram. O montante foi pago à estrela de reality show Kylie Jenner, conhecida como a celebridade que mais ganha dinheiro com a publicação de fotos na rede social. A jovem modelo, empresária e atriz conseguiu desbancar a cantora Selena Gómez, que em 2017 conquistou o primeiro lugar na lista de famosos que mais faturam com conteúdo patrocinado na rede.

O ranking é divulgado anualmente pela empresa britânica Hopper HQ. Selena Gómez ocupa agora a segunda posição, enquanto o jogador de futebol Cristiano Ronaldo está em terceiro. Outras celebridades, músicos e atletas completam a lista dos 10 instagrammers mais bem pagos.

Mais dinheiro para os ‘influenciadores’

Aos 20 anos, Jenner conta com 111 milhões de seguidores no Instagram e recentemente foi capa da revista Forbes, como a empreendedora bilionária mais jovem do mundo. Sua presença constante na mídia ajudou a artista a alcançar o primeiro lugar do ranking de personalidades que mais faturaram dinheiro no Instagram em 2018, após ter ficado na quarta posição no ano anterior.

Outros membros da família Kardashian, Kendall Jenner e Kloe Kardashian, ocupam o 10º e o 11º lugar, respectivamente, na lista. As cifras que as celebridades ganham para usar e ostentar produtos de diferentes marcas em suas redes sociais cresceram significativamente desde o ano passado. Em 2017, um influenciador não cobrava mais de US$ 550 mil por post. Neste ano, o valor quase duplicou.

Mike Bandar, cofundador da Hopper HQ, disse que o aumento se deve ao fato de que as empresas de publicidade estão “se afastando de mídias como a televisão e jornais impressos, porque têm mais lucro com a promoção por meio das redes sociais”.

Obrigados a avisar

Os influenciadores têm a obrigação de identificar os posts do Instagram que são propaganda, para que o público fique ciente de que eles foram pagos para fazer isso. Alguns, no entanto, têm sido criticados pela falta de transparência.

Em 2017, a Agência de Controle de Publicidade do Reino Unido interveio em uma postagem do blogueiro britânico de maquiagem Sheikhbeauty, que não dizia que ele havia sido pago para usar e promover os produtos de uma empresa de bebidas de emagrecimento.

Outros órgãos estão estudando atualmente se deveria haver regras mais rígidas para regular as publicações patrocinadas de celebridades nas redes sociais. Muitos acreditam que os influenciadores estão removendo as fronteiras que permitem distinguir o que é conteúdo editorial e conteúdo publicitário.

Confira a lista das 10 celebridades mais bem pagas no Instagram:

1. Kylie Jenner (111 milhões de seguidores): US$ 1 milhão.

2. Selena Gomez (139 milhões de seguidores): US$ 800 mil.

3. Cristiano Ronaldo (137 milhões de seguidores): US$ 750 mil.

4. Kim Kardashian West ( 114 milhões de seguidores): US$ 720 mil.

5. Beyoncé Knowles: (116 milhões de seguidores): US$ 700 mil.

6. Dwayne Johnson, “la Roca”: (111 milhões de seguidores): US$ 650 mil.

7. Justin Bieber (101 milhões de seguidores): US$ 630 mil.

8. Neymar da Silva Santos Junior (100 milhões de seguidores): US$ 600 mil.

9. Lionel Messi (97 milhões de seguidores): US$ 500 mil.

10. Kendall Jenner (93 milhões de seguidores): US$ 500 mil.

