Saiba quem são os dez garotos convocados por Tite para completar o elenco da Seleção

Morato (São Paulo): desde de 2015 no São Paulo, o zagueiro é um tanto precoce. Após destacar-se no time sub-17, o jogador acabou sendo integrado ao time sub-20 do Tricolor.

Bruno Fuchs (Internacional): o zagueiro também é um velho conhecido das categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2018, ele foi convocado para uma série de amistosos da seleção sub-20. No ano anterior, o defensor também disputou o Torneio de Toulon.

Rodrigo Nestor (São Paulo): campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2018, o meia é chamado pelo técnico da equipe sub-20 do São Paulo, Orlando Ribeiro, de “o mais técnico de Cotia”.

Alan (Palmeiras): Alanzinho, como é conhecido o meia do Palmeiras, tem um vasto repertório de conquistas com a camisa do clube: Copa do Brasil sub-20, Paulistão e Brasileirão.

Gui Azevedo: o jogador renovou o contrato com o Grêmio até 2024. Considerado uma das principais joias do clube gaúcho, Gui Azevedo teve a sua multa rescisória estipulada em R$ 360 milhões.

Atacante

Martinelli (Ituano): destaque do Ituano na Copa São Paulo de Juniores, o jogador foi integrado ao elenco profissional da equipe. No Campeonato Paulista, o jogador se destacou ao ajudar a equipe a alcançar as quartas de final da competição.