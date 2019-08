Saiba quem são os medalhistas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de 2019

Com 485 atletas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, o Brasil tenta a melhor colocação no evento desde 1963, quando ficou na segunda posição no quadro geral de medalas. A equipe brasileira conta com 236 mulheres, a maior proporção em relação ao homens na história do País.

No total, são 49 delegações competindo por medalhas. Confira, abaixo, alguns atletas brasileiros que subiram ao pódio no Pan em suas respectivas modalidades.

ATLETISMO

Nos 20 km da marcha atlética, o Brasil ficou com a prata no masculino e o bronze no feminino, esta última com certo grau de frustração. Após liderar, Érica Sena foi penalizada por dobrar os joelhos, o que não é permitido.

Prata: Caio Bonfim (20 km marcha atlética)

Bronze: Érica Sena (20 km marcha atlética)

​BADMINTON

O time brasileiro garantiu cinco medalhas neste Pan por ter chegado a cinco semifinais (como não há disputa pelo terceiro lugar, quem não avançar à final fica com o bronze). O atleta carioca Ygor Coelho conquistou ou primeiro ouro da história do esporte nos jogos.

Bronze: duplas masculina (Fabrício e Francielton Farias), duplas femininas (Tamires Santos e Fabiana Silva e Samia e Jaqueline Lima) e duplas mistas (Fabricio Farias e Jaqueline Lima)

Ouro: individual masculino (Ygor Coelho)

BOLICHE

Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto (Canadá), o brasileiro Marcelo Suartz ficou a um ponto do bicampeonato, mas acabou com a prata, derrotado pelo americano Nicholas Pate por 190 a 189 na final.

Prata: Marcelo Suartz (individual)

BOXE

Com uma geração jovem, o boxe brasileiro teve bom desempenho no Pan. Além do inédito ouro no feminino, também garantiu duas medalhas de prata e duas bronze. Abner Teixeira e Flávia Figueiredo chegaram à semifinal em suas categorias, mas não avançaram. Não há disputa pelo terceiro lugar.

Ouro: Bia Ferreira (até 60 kg)

Bronze: Abner Teixeira (até 81 kg) e Flávia Figueiredo (até 75 kg), Hebert Conceição (até 65 kg)

Prata: Keno Machado (87 kg) e Jucielen Cerqueira (57 kg)

CANOAGEM VELOCIDADE

A canoagem brasileira começou com um susto: na final da categoria C2 1.000 metros, a dupla Isaquias Queiroz e Erlon de Souza não completou a prova após Erlon ter um mal súbito antes dos 500m. O Brasil fechou a modalidade com três medalhas, sendo uma de ouro, com Isaquias, na disputa individual.

Ouro: Isaquias Queroz (C1)

Bronze: Ana Paula (K1, 500 m) e Vagner Souta (K1, 1.000 m)

CANOAGEM SLALOM

O Brasil fez valer seu favoritismo nas diversas categorias da modalidade: das seis finais, ganhou medalhas em cinco, sendo quatro delas de ouro.

Ouro: Ana Sátila (canoa C1 e extremo K1) e Pepê Gonçalves (caiaque K1 e extremo K1)

Bronze: Felipe Borges (canoa C1)

CICLISMO

No ciclismo de montanha, Henrique Avancini era o grande favorito para conquistar o ouro, mas acabou com a prata após enfrentar uma suspensão quebrada e um pneu furado durante a final. No feminino, Jaque Mourão conquistou a primeira medalha de uma mulher brasileira no ciclismo pan-americano.

Prata: Henrique Avancini

Bronze: Jaqueline Mourão e equipe brasileira de ciclismo de pista (velocidade)

HANDEBOL

No handebol feminino, o Brasil confirmou o favoritismo e aumentou sua hegemonia no continente. Invicta, a seleção chegou ao seu sexto ouro seguido em Jogos Pan-Americanos. A última derrota foi para os Estados Unidos, em 1995.

Ouro: seleção feminina

HIPISMO

Apesar da queda que tirou Ruy Fonseca do Pan, o time de hipismo pode comemorar a conquista de três medalhas até agora. Com vaga garantida na Olimpíada de Tóquio, o Brasil subiu ao pódio com Carlos Parro no individual e mais duas vezes no coletivo: com João Paulo dos Santos, João Victor Marcari Oliva, Leandro Aparecido da Silva e Pedro Tavares no adestramento e com Rafael Losano, Carlos Parro e Marcelo Tosi no concurso completo de equitação.

Prata: equipe brasileira (CCE)

Bronze: adestramento por equipes e Carlos Parro (concurso completo individual)

ESQUI AQUÁTICO

Na primeira edição do wakeboard feminino, categoria do esqui aquático, em Jogos Pan-Americanos, o Brasil subiu ao pódio.

Bronze: Mariana Nep (wakeboard)

ESGRIMA

A delegação brasileira levou 16 atletas do esporte para Lima, divididos entre as categorias das três armas do esporte: florete, sabre e espada.

Bronze: Bia Bulcão, no florete.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Pela primeira vez na história dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil foi o país que mais conquistou medalhas na ginástica artística.

Ouro: equipe masculina, Caio Souza (individual geral) e Francisco Barreto (barra fixa e cavalo com alças)

Prata: Arthur Nory (barra fixa e individual geral), Arthur Zanetti (argolas) e Caio Souza (barras paralelas)

Bronze: equipe brasileira e Flávia Saraiva (individual geral e solo)

MARATONA AQUÁTICA

Além de confirmar o favoritismo ao ouro com Ana Marcela Cunha, o Brasil ainda conquistou o bronze no feminino com Viviane Jungblut.

Ouro: Ana Marcela Cunha

Bronze: Viviane Jungblut

