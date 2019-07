Saiba quem são os novos diretores do Banrisul, que tomaram posse nessa quarta-feira

Em cerimônia realizada nessa quarta-feira no Salão Nobre da sede do Banrisul, no Centro Histórico de Porto Alegre, tomou posse a nova diretoria do banco estatal. O novo presidente é Claudio Coutinho, tendo como vice Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, além dos diretores Claise Muller Rauber, Fernando Postal, Jorge Fernando Krug Santos, Marcus Vinicius Feijó Staffen, Osvaldo Lobo Pires, Raquel Santos Carneiro e Suzana Cogo.

Os nomes do colegiado foram escolhidos pelo governador Eduardo Leite e aprovados pela Assembleia Legislativa (35 votos a 15) no final de maio. Eles ganharão 74,5% a mais que os seus antecessores: a remuneração do presidente do banco estatal será de R$ 89 mil, enquanto a dos diretores será de R$ 72 mil. O fato foi duramente criticado, na votação no Plenário, por deputados da oposição.

Cúpula

O economista Claudio Coutinho é formado em Economia pela Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e em Engenharia Civil pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). É conselheiro de Administração do Banrisul e presidente do Conselho de Administração da Banrisul Cartões.

Tanbém atuou como diretor Financeiro, de Crédito e Internacional do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e é sócio-fundador da Mare Investimentos e do banco CR2, além de diretor executivo e sócio do banco BBM. Completam o seu currículo a atividade de engenheiro de projetos de construção de portos e marinas na Dolfim Engenharia.

Já o Irany Sant’Anna Junior, o vice, é graduado em Ciências Econômicas pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). É conselheiro de Administração do banco, presidente da Banrisul Administradora de Consórcios e membro do Conselho de Administração da Banrisul Cartões. No Banco Central, atuou como chefe-adjunto e gerente técnico do Departamento de Supervisão Bancária e supervisor, inspetor e analista de fiscalização.

Diretores

Claise Muller Rauber é graduada em Ciências Contábeis na UFP (Universidade de Passo Fundo), com MBA em Finanças Corporativas e Valor das Organizações pela Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), em Inteligência Empresarial pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e Gestão Bancária na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Funcionária de carreira no Banrisul, é superintendente na área de Política de Crédito e Análise de Riscos, com passagens pelo comando de diversas áreas.

Fernando Postal é formado em Gestão Pública pela UCS (Universidade de Caxias do Sul). Dirige a Banrisul Administradora de Consórcios, tendo exercido o mesmo cargo em outras duas oportunidades e também ocupado a presidência da empresa. Foi prefeito de Guaporé e presidente da FDRH (Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos) e vice-presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

Jorge Fernando Krug Santos tem diploma de Análise de Sistemas pela PUCRS e pós-graduação em Engenharia de Software pela UFRGS, com estágio na IBM World Trade Americas (EUA). Funcionário de carreira do banco, é diretor de Tecnologia da Informação.

Marcus Vinicius Feijó Staffen é bacharel em Ciências Econômicas pela UFRGS, com MBA em Mercado de Capitais e Gestão Bancária, além de Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS. Funcionário de carreira da estatal, é gerente-executivo na área de Tesouraria da Unidade Financeira.

Osvaldo Lobo Pires é formado em Administração de Empresas pela UFRJ, tem curso de extensão em Business Administration pela University of California, no Programa de Formação de Profissionais para Instituições Financeiras, e MBA em Executivo em Finanças pelo Ibmec. Atuou como assessor da diretoria na área de Mercado de Capitais e assessor da presidência no BNDES. Comandou as áreas de Análise de Crédito, Risco, Controladoria no Banco CR2 e é sócio no Banco BBM.

Raquel Santos Carneiro é graduada em Direito pela UERJ. Atuou no BNDES como assessora da diretoria Jurídica e de Compliance e na assessoria da presidência. No Banco CR2, exerceu o cargo de diretora das áreas de Compliance, Jurídico, Controle de Crédito, Cadastro, Administrativo e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. No Grupo BBM, do qual é sócia, foi advogada e gerente dos departamentos Jurídico e de Contratos.

Suzana Cogo é formada em Direito pela UPF e pós-graduada em Direito da Economia pela FGV. É diretora administrativa no Banrisul, Banrisul Icatu Participações e Rio Grande Seguros e Previdência. É membro titular no Conselho Deliberativo da Fundação Banrisul de Seguridade Social, e membro efetivo da Comissão de Governança em Instituições Financeiras do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

