Saiba quem será o adversário do Grêmio nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América

O Estudiantes de La Plata, da Argentina, será o adversário do Grêmio nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A definição ocorreu na noite dessa segunda-feira, durante um sorteio realizado na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque (Paraguai).

Também ficou definido que a primeira partida será realizada no país vizinho, com jogo de volta na Arena, em Porto Alegre. Ambos os confrontos ocorrerão após a Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho), em datas a serem divulgadas nas próximas semanas.

Em caso de classificação às quartas-de-final, o Mosqueteiro enfrentará o vencedor do confronto Nacional de Medellin (Colômbia) e Atlético de Tucumán (Argentina). A sessão na Conmebol contou com as presenças do vice-presidente do Tricolor, Marcos Herrmann, e do executivo de futebol, André Zanotta.

Batalha

Esta será a segunda vez em que as duas equipes se enfrentam na principal competição continental. A primeira foi na semifinal da edição de 1983, quando o Mosqueteiro conquistou o título pela primeira vez.

Naquela ocasião, o Grêmio do técnico Valdir Espinosa venceu por 2 a 1 no estádio Olímpico e empatou em 3 a 3 no antigo estádio Jorge Hirschi (hoje o Estudiantes tem como arena o Ciudad de La Plata), em um duelo heroico que ficaria conhecido como “a Batalha de La Plata”.

Um dos gols do segundo jogo foi marcado por um ponta-direita que se tornaria um dos principais nomes da história do clube gaúcho: Renato Portaluppi, atual técnico do Tricolor.

Enquanto o Grêmio detém as taças de 1983, 1995 e 2017, o Estudiantes venceu as edições de 1968, 1969, 1970 e 2009 do torneio. As duas equipes já se encontraram também em confrontos válidos pela extinta Supercopa, que reunia os campeões da Libertadores.

