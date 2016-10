Saiba se alguém bloqueou você no WhatsApp

Os usuários do WhatsApp que estão desconfiados que foram bloqueados em alguma conversa podem ficar atentos a alguns sinais. Entre as dicas, é possível destacar a impossibilidade de visualizar a foto do perfil de determinado usuário e o impedimento de fazer parte de novos grupos, além de deixar de exibir o “visto pela última vez”, caso o recurso esteja ativado.

Veja, na lista abaixo, cinco maneiras de verificar se aquele “amigo” te bloqueou no app de mensagens. As dicas são válidas para smartphones com Android e iPhone (iOS).

1) Deixar de exibir status on-line ou “visto pela última vez”.



Seu “amigo” não fica on-line há muito tempo no WhatsApp? É possível que o usuário tenha te bloqueado. Mas fique atento, o contato pode apenas ter desativado o recurso “visto pela última vez” ou o status on-line para não compartilhar o último horário que utilizou o mensageiro. Para saber quando o usuário foi visto pela última vez no app, o procedimento a ser feito é o mesmo para celulares com iPhone e Android. Em ambos os casos, toque na janela de conversa do contato e abaixo do nome da pessoa, há a opção de status on-line ou “visto pela última vez às XX:XX”.

2) Deixar de aparecer a foto do perfil.



Não está mais visualizando a foto de perfil de um usuário no WhatsApp? Isso pode ser um sinal de que o seu “amigo” te bloqueou no mensageiro. Dessa forma, não é mais possível ver a imagem e até mesmo a mensagem de status do contato. Para descobrir se você foi bloqueado no WhatsApp para iPhone, abra a janela de conversa e toque sobre a miniatura da imagem para ampliar a visualização da foto de perfil do usuário ou, caso prefira um atalho, apenas note se aparece ou não a imagem ao lado do contato na própria lista de bate-papo do mensageiro.

Em relação ao Android, a única diferença é que você deve tocar sobre o nome da pessoa para ver a imagem aumentada.

3) Parar de fazer parte de novos grupos.



Outra forma de saber se você foi bloqueado no WhatsApp é convidar a pessoa para participar de um novo grupo. Apesar de o usuário ter sido bloqueado, você e quem te bloqueou podem trocar mensagens em grupos que ainda façam parte, mas o mesmo não se aplica para novos grupos. Caso você tenha um iPhone, basta clicar em “Novo Grupo”, na página de “Conversas”, e procurar a pessoa que você suspeita que tenha te bloqueado. Em seguida, complete o procedimento para finalizar a criação do grupo.

No Android, vá à tela de “Conversas”, clique em menu, botão físico no próprio smartphone, e selecione “Novo grupo”. Em seguida, digite o nome da pessoa que deseja adicionar ao grupo e siga os passos para concluir o processo.

Em ambos os sistemas operacionais, caso o usuário tenha sido bloqueado, não será possível adicionar o contato no grupo recém-criado, fazendo com que uma mensagem de erro seja exibida. Assim, é deixado de lado qualquer dúvida, descartando a possibilidade de conta desativada ou mudança de número.

4) Mensagem deixa de ser entregue.



Há outra forma de descobrir se você foi bloqueado. Basta reparar se ao lado da mensagem que você enviou aparece um ou dois tiques. O símbolo de somente um tique mostra que o recado foi enviado. Caso não seja exibido o segundo tique, é possível que você tenha sido bloqueado, já que a mensagem não foi entregue. Nos smartphones com iOS e Android, os tiques têm o mesmo significado.

5) Impossibilidade de efetuar ligação.



Ligou várias vezes para o seu “amigo” pelo WhatsApp, mas nunca consegue falar com ele? Você pode ter sido bloqueado. Utilizando sua conexão via Wi-Fi ou dados móveis, é possível fazer chamadas com os seus contatos, mas se for alguém que tenha te bloqueado, a ligação ficará chamando, mas não tocará no celular da pessoa. Para os usuários do iPhone ou Android, os passos para fazer chamadas são os mesmos. Vá até a janela de conversa e clique no símbolo de telefone. Se a pessoa nunca atender as suas ligações, é provável que você esteja na lista de bloqueados.

