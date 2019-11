Notícias Saiba se seu WhatsApp está seguro de vulnerabilidade grave

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

O WhatsApp passa por uma investigação de segurança após problemas com um arquivo no formato MP4. (Foto: Reprodução)

Por meio de um comunicado, o Facebook, proprietário do WhatsApp, deu mais detalhes sobre como os usuários podem se proteger da vulnerabilidade.

O WhatsApp passa por uma investigação de segurança após problemas com um arquivo no formato MP4, que permitia que cirbercriminosos obtivessem acesso ao celular de usuários. Agora, o Facebook emitiu um aviso de segurança para os usuários do aplicativo indicando como se proteger.

De acordo com a nota, para se proteger completamente da vulnerabilidade, basta atualizar o app para a versão mais recente. Isso porque, de acordo com o Facebook, a falha já foi corrigida pela rede social.

No Android, o usuário deve verificar se em seu dispositivo a versão 2.19.274 do WhatsApp está instalada. Para isso, basta acessar a aba de “Configurações”, em seguida “Ajuda”, e “Dados do aplicativo”.

Para iOS, a versão mais recente e livre da ameaça é a 2.19.100. Para verificar a versão do aplicativo nos dispositivos Apple, o caminho é semelhante: basta entrar em “Configurações” e, em seguida, na opção “Ajuda”. Dentro desse menu, será possível verificar a versão do aplicativo.

Além disso, como a vulnerabilidade de segurança também afeta a versão do WhatsApp Enterprise Client anterior à 2.25.3 e do WhatsApp para Windows anterior à 2.18.368, é altamente recomendado que todos os usuários do WhatsApp atualizem seu aplicativo.

A falha de segurança

A vulnerabilidade de segurança, batizada de CVE-2019-11931, é um estouro de “buffer” que envolve o envio de um arquivo MP4 por um remetente desconhecido com o objetivo de infectar o aparelho das vítimas.

O arquivo de vídeo, aparentemente inofensivo, ao ser reproduzido, dava aos criminosos a autorização para que códigos maliciosos fossem executados em segundo plano. Tudo isso para obter controle total sobre o telefone dos usuários.

Novo ícone

A plataforma de mensagens atualizou o ícone que representa uma imagem enviada / recebida na lista de bate-papo. A novidade foi disponibilizada em uma recente versão beta do app.

Vários dispositivos

Outra recurso, já divulgado anteriormente, o app trabalha em uma função que vai permitir utilizar a mesma conta em vários dispositivos.

Em uma recente versão beta, existe uma sequência oculta do recurso que informa: “A lista de dispositivos do destinatário foi alterada. Toque em Verificar para confirmar o novo código de segurança ”.

De acordo com o WABetaInfo, isso representa parte do próximo recurso. No entanto, ainda não sabemos quando a novidade será liberada para os usuários.

Novidade na plataforma

Conforme anunciado recentemente, o WhatsApp também vai disponibilizar o recurso de pagamento ‘Facebook Pay’. No entanto, a novidade ainda está em desenvolvimento e não há data de lançamento oficial para os usuários do aplicativo.

