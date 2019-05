Saiba tudo sobre briga de Whindersson Nunes e Carlinhos Maia

Por Anna Dalbem* e Isadora Aires

O casamento do influencer Carlinhos Maia e de Lucas Guimarães aconteceu na terça-feira (21), mas as polêmicas continuam! Depois do comeback de Kevinho e Flávia Pavanelli, agora foi a vez de outro casal – que não os noivos – ficarem sob os holofotes! O comediante Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza, apesar de terem sido chamados para serem padrinhos, não marcaram presença na cerimônia. Os fãs acreditavam que o casal tinha faltado porque o youtuber decidiu se afastar por um tempo das redes sociais e dos eventos para cuidar da saúde mental. Mas parece que não foi só isso!

Segundo o jornalista Leo Dias, mesmo que Whindersson e Luísa tenham mandado uma mensagem para os noivos no dia do casamento, eles não compareceram na cerimônia porque a cantora e Carlinhos não se dão bem. A assessoria do comediante afirmou que ele “estava descansando com a família” e que os noivos já tinham sido avisados da ausência do casal na festa. Carlinhos, porém, tinha outra versão da história. “Ele [Whindersson] me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia?”, afirmou o noivo.

Carlinhos também foi questionado sobre qual seria o motivo da briga entre ele e Luísa Sonza. “Também gostaria de saber. Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de visualizações dele, que atualmente superam os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada”, disparou Maia.

Mais tarde, Whindersson fez um post no Twitter e muitos fãs interpretaram como uma resposta às declarações de Carlinhos.

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Depois disso, Carlinhos deixou de seguir o comediante nas redes sociais e ainda curtiu o comentário de um seguidor sobre o post de Whindersson que dizia “Não era ele que estava com depressão?”, se referindo à saúde mental de Whindersson.

Mais tarde, Luísa também deixou de seguir o influencer. Depois de toda a polêmica, Maia decidiu se manifestar pelos stories do Instagram. Sem citar nomes ou fazer qualquer menção à briga, ele disse. “Como eu fui idiota de um dia após o meu casamento me deixar levar por essas idiotices. Estou dando justificativa de quem eu sou por uma coisa minúscula”, iniciou. “Daqui para frente eu prometo a vocês, meus seguidores, que nunca mais na minha vida vou justificar quem eu sou e nunca mais vou me deixar inflamar por fofoca e coisas ruins. Divergências todos temos. Problemas também. Amizades que não dão mais certo: você nunca teve uma? As questões não são números. É que às vezes as coisas só dão certo até um certo tempo e a gente tem que respeitar quando não dá mais. Na escola não era assim? Como eu fui imaturo… Não só eu, como estamos sendo imaturos de inflamar e divulgar algo tão pequeno”, completou, pedindo paz e dizendo que não iria mais falar sobre o assunto.

Mas não foi isso o que aconteceu: Whindersson voltou às redes sociais e resolveu se manifestar sobre a discussão. Ele postou um print da curtida de Carlinhos no comentário polêmico e escreveu “Você será o primeiro quando entender o que é ser um”, em referência aos números do “ex-amigo”.

Você será o primeiro quando entender o que é ser um. pic.twitter.com/pWkzupLRAA — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Carlinhos continuou lamentando o acontecido. “Logo eu, que falo tanto para as pessoas seguirem e resolverem suas coisas internamente, me deixei levar pela última vez por fofocas e intrigas, trazendo a discórdia entre os meus! Me senti pequeno diante de tudo que eu prego”, publicou. “Percebi que sou mais humano ainda e que toda vez que me fizerem achar o contrário eu vou olhar fotos antigas para nunca esquecer quem eu sou e porque estou aqui”, disse, tentando finalizar a questão.

O tiro saiu pela culatra: ao ver esse post, Whin pediu que o influencer desbloqueasse ele do Whatsapp! E continuou: “Não venha querer reverter na rede social não […] curta sua lua de mel e deixe eu em paz”.

Então me desbloqueia do zap bb https://t.co/ep8PFo86T5 — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

É só vc clicar no botão que bloqueia o celular e ir curtir, e não ficar falar besteira na tv https://t.co/TFYgxc14Vf — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Não venha querer reverter na rede social não, vem brincar com meu problema, curta sua lua de mel e deixe eu em paz https://t.co/8ysNMvsLPr — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Eu disse a ele que não fui pq não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me da o direito de conversar e me difama na tv — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô afim de falar nada disso aqui pq vc esta em um momento único da vida, então me deixe — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

E por favor não vá atacar ninguém não, deixe cada um seguir sua vida e ser feliz. O momento é de festejar, é de felicidade. Deseje felicidade aos noivos, e que Deus esteja sempre olhando por todos nós! — Whindersson (@whindersson) May 23, 2019

Pesado, né? Depois de tudo isso, Carlinhos ainda tentou consertar as coisas, postando uma foto no Instagram na qual aparecia ao lado de Whindersson e Tirullipa, outro comediante.

E a história não terminou: depois de tudo isso, o recém casado desativou o Instagram e Twitter e disse que, no momento, precisava dar atenção à “pessoa mais importante” da vida dele, Lucas, seu esposo.

Por último, Whindersson respondeu às polêmicas via stories do Instagram para contar a história do ponto de vista dele, antes ainda do que aconteceu no casamento. “Aconteciam algumas coisas que me deixavam chateado”, começou. O youtuber disse que sempre falou isso para Carlinhos, e que ele dizia que iria mudar mas nunca mudava. Depois, pediu a ele para que fosse padrinho mas nunca falou sobre isso com Luísa e aí “já estava divulgado na mídia”. Foi aí que Whin começou a pensar em recusar. “Padrinho de casamento é uma pessoa próxima, pra quem você pede conselho”, e continuou “como vou dar conselho na vida de uma pessoa que eu não tô muito por dentro?”. Então, de acordo com o comediante, preferiu dizer para Carlinhos que não se sentiria bem em aceitar o convite – nesse momento, foi bloqueado nas redes sociais. “Até um cachorro, quando você trata ele mal repetidas vezes, ele vai parar de gostar de você”, explicou Whin sobre ter se afastado do então amigo.

Sobre ontem (23), disse que foi “desbloqueado do Whatsapp” e que Carlinho falou com ele e pediu desculpa, “foi super humilde”. Tentando colocar um fim nas polêmicas, Whin disse que deseja a felicidade de Carlinhos e que não queria ter gerado nada disso – mas que não foi ele que iniciou nada. “Por mim sempre esteve tudo bem […], eu quero que eles sejam felizes, vivam a lua de mel e que dê tudo certo e que se possível a gente fique bem. […] O pessoal quer ver briga mas eu não comecei briga com ninguém”.

Por fim, disse que tinha que ligar para Luísa, esposa dele, porque “colocaram ela no meio da história e ela viu o Carlinhos duas vezes na vida”. “Olha como essas coisas perturbam a cabeça da gente”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas