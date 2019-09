Saiba tudo sobre casamento de Justin e Hailey Bieber

Justin Bieber e Hailey Bieber se casarão no Hotel Montage, na Carolina do Sul. O hotel tem um estilo de casa de campo com um local arborizado, uma capela e um enorme lago. Ainda não se sabe exatamente a data da cerimônia, mas o casal reservou o spa, a piscina e o restaurante principal do local desde o meio-dia de hoje (29) até o meio-dia de terça (1º). Dá uma olhada nas fotos do hotel!

Além das famílias do casal, o evento deve contar com a presença de Kendall Jenner e de outros membros da família Kardashian, que sempre são convidadas. E o luxo não para por aí: as diárias do hotel onde o casamento vai ser realizado vão de R$1,9 mil a R$6,2 mil!

De acordo com a Vogue Britânica, Hailey já havia escolhido o estilista de seu vestido em setembro do ano passado, mas a peça não estava decidida. A revista apostou que o look será algo adequado para a noite e que mostre o corpo da modelo. A futura esposa de Bieber ainda revelou que o vestido fugirá da cor branca e será mais próximo de off-white.

