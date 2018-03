Investidores estrangeiros que elevaram suas apostas na bolsa e ajudaram a impulsionar o Ibovespa no começo de 2018 estão embolsando lucros e reduzindo suas posições em papéis de empresas brasileiras. No acumulado no ano, até o dia 23 de março, as saídas de capital estrangeiro superaram as entradas em R$ 152,6 milhões.