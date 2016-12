Saída do governo foi parcelar o 13 em 12 vezes

O governo do Estado encontrou ontem a saída para o cobertor curto do dilema receita curta versus despesa crescente: vai pagar nesta quinta-feira, R$ 2.260 para os servidores, e quitar o 13 salário em 12 parcelas. Foi a única saída encontrada pelo governo com base nos recursos existentes em caixa.

Para consolo dos servidores gaúchos, a situação do Estado ainda não chegou ao nível do Rio de Janeiro onde sequer existe perspectiva de quitar os salários de novembro.

Banrisul ganha tempo

O Banrisul ganhou ontem 15 dias com o recurso que interpôs ao Tribunal de Justiça contra a decisão de primeiro grau que mandou o banco devolver em 48 horas os valores do débito lançado nas contas dos professores, a título de cobrança do empréstimo do 13 salário contratado em 2015. Nestes 15 dias, o banco espera, com novas medidas judiciais, fulminar a decisão inicial. A decisão beneficia apenas aos professores associados ao Cpers/Sindicato, autor da ação.

Presidente da Câmara defende contrapartidas por decreto

As medidas de austeridade já aprovadas no Rio Grande do Sul, e aguardando apenas sanção do governador José Ivo Sartori, cumprem as exigências iniciais previstas no pacote da renegociação das dívidas dos Estados. Porém, como as contrapartidas foram excluídas do projeto inicial, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu que estas exigidas dos Estados em troca da renegociação da dívida com a União sejam regulamentadas por meio de um decreto presidencial.

Ele reconheceu, porém, que “parte importante” do Ministério da Fazenda é contra essa tese e que, por isso, o governo estuda outra forma de reintroduzir as contrapartidas. Algumas das contrapartidas contidas na proposta inicial do governo previam a limitação na contratação de pessoal e de ajuste salarial a servidores estaduais e o corte de gastos. Como a proposta já tinha sido aprovada no Senado, quando as contrapartidas tinham sido mantidas, ela seguiu da forma como foi aprovada pelos deputados para sanção do presidente Michel Temer.

Cercamento de parques

Ao inaugurar ontem o cercamento eletrônico do Parque da Redenção, com 26 câmeras, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, adiantou que o mesmo vem sendo feito no Parque Marinha do Brasil onde o futuro prefeito Marchezan Júnior já poderá inaugurar, em janeiro, o cercamento, inicialmente com 15 câmeras.

Marco Alba concorre à reeleição

O prefeito de Gravataí, Marco Alba (PMDB), que ainda não havia confirmado a disposição de concorrer na nova eleição marcada para 12 de março, anunciou oficialmente a candidatura, ao lado do vereador eleito Aureo Tedesco, do PSDB.

