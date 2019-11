Saída para o feriadão movimenta saída de Porto Alegre

O movimento de saída de Porto Alegre nesta quinta-feira (14) para o feriado de Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira (15), é intenso. Desde o final da tarde as principais saídas da cidade ficaram congestionadas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), que acompanha a situação nas estradas, já registrava fluxo intenso antes das 17h, como aumento por volta das 19h.

…trânsito se intensificando neste momento nas saídas da Capital… pic.twitter.com/pJM7KEzpSw — PRF 191 RS (@PRF191RS) November 14, 2019

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrava fluxo intenso até o início da noite.

19h41 – EPTC monitora o trânsito de Porto Alegre. No momento não há registro de ocorrências em atendimento.

Segue o alerta para fluxo intenso na região central e saídas de Porto Alegre. pic.twitter.com/zszhr6lbBg — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) November 14, 2019

A CCR Sul Via Sul também registrou congestionamento nos dois sentidos da BR-386 por volta das 18h. Em torno das 21h a movimentação nas praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha ainda era intensa, com em torno de 1.000 veículos.

Acidente na BR 290

Na rodovia BR 290, em Eldorado do Sul, por volta das 18h desta quinta-feira (14), um acidente envolvendo um Celta de Gravataí e um ônibus resultou na morte do condutor do automóvel ainda no local.