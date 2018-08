Saladão de Ciro

Enquanto roda o País com propostas e também críticas a Lula da Silva, PT e MDB – este partido, segundo ele, um “ajuntamento de assaltantes” – o presidenciável Ciro Gomes (PDT) não escapa ao fisiologismo no próprio reduto eleitoral. No sábado ele participa em Fortaleza do lançamento da candidatura de André Figueiredo (PDT) à Câmara Federal. No Ceará, o PDT se aliou ao PT, do governador Camilo Santana, e ao MDB, do senador Eunício Oliveira – ambos tentarão a eleição com o irmão de Ciro, Cid Gomes, candidato ao Senado. Ciro vai porque não corre risco de encontrar Eunício no palanque, garantiu Figueiredo a ele. O presidente do Congresso estará em outra agenda.

Guenta essa!

Com Ciro na festa, o governador Camilo Santana vai pedir votos para o detento Lula da Silva.

Zona Norte

Ciro Gomes vai lançar oficialmente sua campanha no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, em Irajá. Bairro reduto do aliado Pedro Fernandes, candidato ao Governo.

Lula’n Concert 2

Edinho Silva, prefeito de Araraquara, ouviu dos organizadores da festa na Lapa do Rio que vão repetir o Festival Lula Livre, em São Paulo, em setembro. Com Chico, Gil etc

O marqueteiro

Seu preferido, Jaques Wagner, não será o candidato a presidente. Mas Lula ganhou do baiano a indicação do marqueteiro Sidônio Palmeira. São deles os vídeos recentes do PT veiculados na internet. Palmeira será o tutor de Fernando Haddad na campanha. Wagner será candidato ao Senado e tentará reeleger o governador Rui Costa (PT).

Na telinha

O namorado da apresentadora Fátima Bernardes, Túlio Gadelha (PDT-PE), vai apostar na vitrine que ganhou nas redes sociais para converter isso em votos. O candidato a deputado federal por Pernambuco será um dos garotos-propaganda do partido – com aval da direção nacional – nas inserções de TV no Estado.

Contra fluxo

Os números confirmam o perfil pouco produtivo do País no setor industrial. Dados do Observatório Nacional de Egressos do Conselho Federal de Administração apontam que mais de 70% dos profissionais do setor trabalham em Serviços, embora sejam habilitados para a labuta nas Indústrias.

‘Motor’ 1.0

“Há uma enorme defasagem entre o que se ensina e o que o mercado demanda. Os profissionais estão sendo preparados numa lógica atrasada 1.0, para um mercado 4.0”, argumenta Wagner Siqueira, presidente do CFA.

Povo desanimado

Enquete do Twitter da Coluna trouxe uma pequena amostra de como o brasileiro está desanimado com a campanha eleitoral vindoura. ‘Você vai assistir aos programas eleitorais na TV?’, perguntamos. Foram 78 votos: 38% disseram sim, 49% responderam não e 13% apontaram talvez. No cenário negativo, o ‘não + talvez’ ficou com 62%!!

Terra mãe

O turismo está bombando. Em Portugal. Um exemplo: O balneário de Nazaré registrou em 2017 turistas de 94 nacionalidades – já passam de 100 países este ano. O verão registrou 1 milhão de turistas, informou a prefeitura para amigo da Coluna.

Enquanto isso…

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai anunciar semana que vem a redução dos preços dos medicamentos. Ele atacou os intermediários dos laboratórios e perdoou dívidas das farmacêuticas.

… por aqui

Dormita no Senado Federal a PEC 2/2015, do senador Antonio Reguffe, que trava luta solitária há anos para isenção de impostos sobre medicamentos, a fim de baixar drasticamente os preços da venda. Todo abril há aumento no valor dos remédios e o Governo fecha os olhos à facada laboratorial no consumidor.

‘(i)Maduro’

Nenhum parafuso de drone de ‘atentado’ foi encontrado até agora em Caracas. Em quem acreditar? Nos sérios bombeiros que noticiaram explosão de gás num prédio vizinho, ou num presidente ditador civil que diz conversar com Hugo Chávez em forma de passarinho?

Deixe seu comentário: