Salão de beleza Maze Lounge reposiciona a marca no mercado com excelência e diferenciais competitivos

Desde o final do ano passado, um novo conceito em Hair Stylist ganhou corpo na Capital. Com a mudança societária do até então Le Blanc Beauté, nasceu o Maze Lounge, salão de beleza que vem conquistando seu espaço no segmento. Dirigido pelo proprietário Nilson Fernando da Silva, a marca vem sendo reposicionada com diferenciais que referendam sua atuação, principalmente no que diz respeito à excelência nos serviços ofertados.

Para tanto, Nilson Fernando da Silva não poupa esforços para a especialização de sua equipe, hoje composta por um quadro na ordem de 40 profissionais. “Estamos criando uma cultura para a educação profissional e treinamento”, afirma.

O investimento em cursos é um dos pontos altos. Alguns são ministrados por profissionais de outros centros, que interagem com a equipe, aliando tendências a aperfeiçoamento técnico. “Tudo o que acontece no País, acontece no RS e nós estamos atentos a tudo a fim de oferecer o melhor aos nossos clientes”.

Com localização privilegiada, próxima à avenida Carlos Gomes, na Capital, o Maze Lounge oferece um amplo leque de opções em estética para um público classe A/B. Em um ambiente arrojado, o Maze Lounge também disponibiliza aos clientes estacionamento privativo com manobristas e até mesmo lavagem de automóveis. Os serviços de beleza do Maze Lounge incluem mechas, coloração, alongamento capilar, cortes feminino e masculino, maquiagem, penteados, massagem, depilação entre outros, complementados ainda por outras demandas de mercado, que são os tratamentos de auriculoterapia e drenagem linfática.

O Maze Lounge aceita cartão de crédito e fica na Rua João caetano, 80. Agendamentos podem ser realizados pelo 3026.0377

