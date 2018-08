Salão do empreendedor: Tecnologia mais acessível para o campo

Foi-se o tempo em que o produtor rural tinha que tomar decisões e planejar sua propriedade apenas no ‘achômetro’. Atualmente, empresas tecnológicas, conhecidas como startups, possuem soluções e tecnologias para inúmeras cadeias produtivas do agronegócio. E é por isso que um grupo de 16 startups participa do Salão do Empreendedor, na Expointer, iniciativa da Farsul, do Senar-RS e do Sebrae RS, através do Programa Juntos para Competir, além de parceiros, como a Fecomércio/Senac-RS, a Fiergs/Senai-RS e a Embrapa.

Uma das empresas que está no Salão do Empreendedor é a Agridados. O proprietário, Diego Florian Roberti, explica que o software permite controle completo da propriedade rural com foco financeiro (controle de contas a pagar, gastos em categorias, fluxo de caixa, entre outros) e Lavouras (mapeamento de áreas, controle de plantações, atividades de manejo, cargas de colheita, estoque). “O mais difícil para o produtor é criar a rotina de lançar os dados, mas essa é uma tarefa essencial para o sucesso dos resultados. É um investimento de tempo a longo prazo, mas os resultados aparecem e mudam a vida do produtor para melhor”, garante Roberti.

Fruticultura de precisão

Já a Pomartec trouxe ao Salão do Empreendedor uma plataforma de ferramentas para a fruticultura de precisão. É voltada para a integração de dados dos processos produtivos através de controles das atividades, das rotinas de campo e das análises de dados especializados (solos, hidrografias, topografias, vertentes, declividades, altitudes, imagens de satélites, etc). “Desenvolvemos esta ferramenta com a ideia de padronizar as informações coletadas no dia a dia nas áreas produtivas, permitindo aos produtores o gerenciamento total da produção agrícola”, explica um dos sócios-proprietários da Pomartec, Rafael Irgang.

A startup nasceu em 2015 pelas mãos de três irmãos com o mesmo propósito: atuar no setor do agronegócio. Atualmente, Gustavo, Rafael e Alexandre Irgang possuem 33 clientes e querem chegar até o final de 2019 com 150. “Mapeamos o mercado e levantamos 300 mil potenciais clientes”, comenta Rafael.

Além da exposição das startups, todos os dias ocorrem pitches nos horários: 10h, 13h30 e 15h30. As empresas participantes são: Acerto Fácil, Aegro, Agridados, Arpac, Auster, Brabov, Checkplant, Silo Verde, Sirros, Eirene Solutions, Elysios, Mais Soja, Pix Force, Pomartec, Raks Tecnologia Agrícola e Tryber.

