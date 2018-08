Salão do Empreendedor traz informações sobre a importância da soja para o RS

Estima-se que o valor bruto da produção da soja, em 2018, atinja o patamar de R$ 20,8 bilhões. Destes, R$ 15,1 bilhões são utilizados para pagar os principais insumos, movimentando as indústrias e serviços fornecedores. A força e a importância deste grão para o Rio Grande do Sul estão representadas no Salão do Empreendedor, na Expointer. Localizado no Pavilhão Internacional, o espaço é uma iniciativa da Farsul, do Senar RS e do Sebrae RS, por meio do programa Juntos para Competir, em parceria com Fecomércio/Senac, Fiergs/Senai e Embrapa.

Segundo o gerente de Agronegócios do Sebrae RS, Marco Bender, o envolvimento com a lavoura conecta muitas partes, pois, ao plantar soja, os produtores rurais demandam uma série de insumos, tecnologias, equipamentos, máquinas, pesquisa, transporte, armazenagem entre outros aspectos”, destaca. No Rio Grande do Sul, o município de Tupaciretã é o maior produtor de soja com quase 500 mil toneladas, seguido por Júlio de Castilhos, Cruz Alta, São Gabriel, e Santa Bárbara do Sul, segundo dados do Censo Agropecuário 2017, do IBGE.

No Salão do Empreendedor as startups estão apresentando produtos e serviços com foco na produção da soja. Uma delas é a Pix Force, focada no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à interpretação de imagens, utilizando técnicas de inteligência artificial. O sensoriamento remoto possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, incluindo plantações, produções agropecuárias, reservas florestais, área de mineração, linhas de transmissão, gasodutos, entre outros. “Este é um meio rápido e eficiente de identificar e quantificar problemas como pragas, deslizamentos de encostas e desmatamento ilegal”, explica um dos sócios-proprietários, Daniel Moura.

Pulverização com drones

Outra startup que está chamando a atenção no Salão do Empreendedor é a Arpac. Pioneira em pulverização agrícola para controle de pragas e doenças utilizando drones, também executa serviços em locais onde outros veículos não conseguem. A operação é mais rápida do que em métodos convencionais, eficaz em terrenos acidentados e zero amassamento e compactação do solo. “É um serviço que elimina contato com produtos químicos prejudiciais à saúde, pilotagem remota em segurança e apelo sustentável graças à utilização de energia renovável”, comenta um dos sócios da empresa, Cristiano Silveira.

A soja em números no RS:

17,387 milhões de toneladas

5.679 milhões de hectares

3.061 kg por hectare

Deixe seu comentário: