Salário mínimo pode chegar a R$ 1.040 em 2020

O projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2020 foi aprovado, nesta quinta-feira (08), pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). O texto, que foi enviado pelo governo ao Legislativo no dia 15 de abril, precisa agora ser votado em sessão do Congresso Nacional.

O texto analisado, do relator, deputado Cacá Leão (PP-BA), prevê um reajuste no salário mínimo para 2020: R$ 1.040. O valor proposto considera apenas o reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou seja, sem ganho acima da inflação. O projeto também prevê um déficit primário para 2020, no valor de R$ 124,1 bilhões para o governo central. Para este ano, o déficit previsto é de R$ 139 bilhões.

Outra mudança que está na proposta é a possibilidade de aumento da verba que é destinada para o fundo eleitoral. As eleições municipais do ano que vem poderão contar com até R$ 3,7 bilhões, contra R$ 1,7 bilhão no ano passado.

